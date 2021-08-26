"Это вы должны доплачивать": россияне — про курортный сбор

Практика введения курортного сбора существует во многих странах мира. В рамках эксперимента проект запустили и в некоторых регионах России. Например, курортный сбор уже несколько лет взимают в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Сумма не превышает 50 рублей за сутки с человека. В следующем году проект может затронуть и Калининградскую область. В этом регионе курортный сбор составит не более 100 рублей за сутки. Это максимальная сумма, выше которой брать с туристов запрещено.

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Однако россияне негодуют из-за подобных инициатив. Туристы не понимают, кому они должны платить и за что. Вот как, например, пользователи Twitter отреагировали на поступившее недавно предложение ввести курортный сбор в Иркутской области:

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"Ребята, это вы должны доплачивать по 100 рублей в день тем, кто вдруг посчитал Иркутскую область курортом".



"Всех, кто посчитал эту область курортом надо срочно определить в дурку. А всех, кто придумал этот налог надобно прибить"



"Семья из четырех человек за неделю пребывания должна будет заплатить 2800р. Скрепно!"

1 августа также стартовал эксперимент по курортному сбору на федеральной территории Сириус. По мнению россиян, при существующем уровне туризма и сервисе на черноморских курортах, брать деньги с отдыхающих нагло:

"Встречное предложение от приезжающих: указывать на туристических планах курортов побережья места выхода в море коллекторов систем слива в море канализационных продуктов", "А краснополянский сбор — это чай или какой-то курортный налог?"

— иронизируют в социальных сетях.

Как правило, курортный сбор идет на развитие инфраструктуры региона. Местные власти могут сами распоряжаться, куда направить средства. Например, отремонтировать набережную, привести в порядок пляжи или устроить фестиваль для привлечения туристов.

"Такой сбор существует во многих городах Европы, в ОАЭ. Это создано для поддержания инфраструктуры, которой большое количество туристов наносят ущерб своим пребыванием. Идея изначально была в том, что ведение курортного сбора сможет ограничить число людей, которые могут себе позволить поехать на курорт, и одновременно компенсирует городу расходы на поддержание инфраструктуры",