«Сэкономить не получится»: путешественница — о поездке в Казань

Пандемия не повод отказывать себе в отдыхе. Несмотря на отсутсвие авиасообщения с большинством стран россияне продолжают искать альтернативные варианты в пределах собственной страны. Путешественница Екатерина Наумова в беседе с корреспондентом «Рамблера» поделилась впечатлениями от поездки в Казань: назвала лучшие места для посещения, рассказала о сложности выбора жилья и уровне сервиса в заведениях.
Катя, расскажи, почему твой выбор пал на Казань?
В мае было приостановлено авиасообщение с Турцией, запланированный отпуск в Грузию отменился, и было мало времени на поиск альтернатив. Поэтому это был, скорее, вынужденный выбор. Но я о нем ни разу не пожалела. Тем более в отличие от поездки за границу, чтобы попасть в Казань не нужно было сдавать ПЦР-тест и предоставлять сертификат о вакцинации.
Что можешь сказать о местных жителях? Как они относятся к туристам?
Татары - очень гостеприимный народ. Они хранят, чтут и уважают свои традиции. Почти везде нас угощали сладостями и чаем, подсказывали дорогу. В первый же день мы пообщались с официантом одного из заведений и собрали список самых интересных мест Казани. И, кстати, никакого «развода» мы там ни разу не встретили.
Что тебя больше всего впечатлило из достопримечательностей?
Смогла ли тебя удивить местная кухня? Что точно нужно попробовать?
Смело могу заявить, что Казань — «Гастрономическая столица». Сервис в заведениях не хуже, чем в Москве — сразу видно, что к туристам там привыкли. Советую немного подетокситься перед поездкой, так как в Казани много теста и мяса. Кухня есть любая (не только татарская, как многие думают) — на любой вкус и кошелек. Обязательно стоит посетить традиционную чайную церемонию в музее Чак-Чака или в Татарской Слободе.
Катя, а что насчет минусов города? Неужели их нет?
Из минусов, прежде всего, цены в заведениях и музеях. Все стоит почти как в Москве, поэтому сильно сэкономить не получится. Плюс к этому до абсурда дорогое жилье. После чемпионата мира все еще висят объявления об аренде простейших квартир за 150 тысяч рублей.
Нам пришлось переезжать дважды. В первый раз нашли квартиру из остатков. Она оказалась ужасно неуютной, со старой мебелью и постельным бельем. А во второй был сломан дверной замок на общей двери лестничной клетки, нас об этом не предупредили, и приходилось постоянно будить соседей в три часа ночи, чтобы они нас впустили. Поэтому рекомендую сильно заранее бронировать жилье, а лучше отель. Хотя, возможно, нам просто не повезло из-за майских праздников.
Какое осталось общее послевкусие от города? Советуешь к посещению?
Скажу честно, Казань превзошла все ожидания, так как изначально настрой был очень скептический перед поездкой. Отличный город для неспешных прогулок. Очень красивый и атмосферный, с продуманной инфраструктурой и гастрокультурой. Однозначно рекомендую, если хочется чего-то нового. Казань совершенно не похожа на остальные города России из-за своих культурных особенностей и традиций.
И резюмирующий вопрос: на твой взгляд, отдых в российских городах сильно отличается от заграничных поездок?
Сложно сравнить, везде есть плюсы и минусы. Думаю, что все зависит от цели поездки и ее планирования. В России сложнее находить что-то необычное и новое, так как тебе интуитивно уже все знакомо. Но зато не требуется подготовки и больших вложений, ты везде «свой». Да и в период пандемии не особо приходится выбирать, но и сменить колорит на 360 не удастся — надо быть к этому готовыми.