«Сэкономить не получится»: путешественница — о поездке в Казань

Пандемия не повод отказывать себе в отдыхе. Несмотря на отсутсвие авиасообщения с большинством стран россияне продолжают искать альтернативные варианты в пределах собственной страны. Путешественница Екатерина Наумова в беседе с корреспондентом «Рамблера» поделилась впечатлениями от поездки в Казань: назвала лучшие места для посещения, рассказала о сложности выбора жилья и уровне сервиса в заведениях.

Фото: Из личного архива Екатерины Наумовой Из личного архива Екатерины Наумовой

Катя, расскажи, почему твой выбор пал на Казань?

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В мае было приостановлено авиасообщение с Турцией, запланированный отпуск в Грузию отменился, и было мало времени на поиск альтернатив. Поэтому это был, скорее, вынужденный выбор. Но я о нем ни разу не пожалела. Тем более в отличие от поездки за границу, чтобы попасть в Казань не нужно было сдавать ПЦР-тест и предоставлять сертификат о вакцинации.

Что можешь сказать о местных жителях? Как они относятся к туристам?

Татары - очень гостеприимный народ. Они хранят, чтут и уважают свои традиции. Почти везде нас угощали сладостями и чаем, подсказывали дорогу. В первый же день мы пообщались с официантом одного из заведений и собрали список самых интересных мест Казани. И, кстати, никакого «развода» мы там ни разу не встретили.

Что тебя больше всего впечатлило из достопримечательностей?

Свияжск — для посещения понадобится целый день, но оно того стоит. На маленьком острове находятся около 37 исторических объектов культурного наследия и супер-современный историко-архитектурный музей;

Иннополис — город будущего с одноименным университетом. Если ехать в Свияжск на машине, то можно заехать по пути;

Дом Ушковой — самый роскошный особняк в Казани;

Татарская слобода — если хочется увидеть старую Казань;

Озеро Кабан — приятно провести вечер на набережной;

Дворец Земледельцев — очень красивый дворец снаружи, внутри не была;

Кремль и все, что вокруг него — большинство исторических мест Казани находится именно здесь. Обязательно заходить везде во внутрь. Можно скачать специальное приложение и бесплатно слушать аудиогид, наполняя прогулку смыслом;

Национальная библиотека Татарстана РТ и Mon — самая красивая и современная библиотека, в которой я была. Из здания открывается шикарный вид на реку Казанка;

Книжный магазин «Смена» — модное современное пространство для молодежи;

Колесо обозрения в «Ривьере» — захватывающий вид на Казань сверху. Казань является историческим центром, имеет развитую инфраструктуру в городе и красивые пейзажи за его пределами — все, что нужно для идеального отдыха с семьей и друзьями.

Смогла ли тебя удивить местная кухня? Что точно нужно попробовать?

Смело могу заявить, что Казань — «Гастрономическая столица». Сервис в заведениях не хуже, чем в Москве — сразу видно, что к туристам там привыкли. Советую немного подетокситься перед поездкой, так как в Казани много теста и мяса. Кухня есть любая (не только татарская, как многие думают) — на любой вкус и кошелек. Обязательно стоит посетить традиционную чайную церемонию в музее Чак-Чака или в Татарской Слободе.

Катя, а что насчет минусов города? Неужели их нет?

Из минусов, прежде всего, цены в заведениях и музеях. Все стоит почти как в Москве, поэтому сильно сэкономить не получится. Плюс к этому до абсурда дорогое жилье. После чемпионата мира все еще висят объявления об аренде простейших квартир за 150 тысяч рублей.

Нам пришлось переезжать дважды. В первый раз нашли квартиру из остатков. Она оказалась ужасно неуютной, со старой мебелью и постельным бельем. А во второй был сломан дверной замок на общей двери лестничной клетки, нас об этом не предупредили, и приходилось постоянно будить соседей в три часа ночи, чтобы они нас впустили. Поэтому рекомендую сильно заранее бронировать жилье, а лучше отель. Хотя, возможно, нам просто не повезло из-за майских праздников.

Из личного архива Екатерины Наумовой

Какое осталось общее послевкусие от города? Советуешь к посещению?

Скажу честно, Казань превзошла все ожидания, так как изначально настрой был очень скептический перед поездкой. Отличный город для неспешных прогулок. Очень красивый и атмосферный, с продуманной инфраструктурой и гастрокультурой. Однозначно рекомендую, если хочется чего-то нового. Казань совершенно не похожа на остальные города России из-за своих культурных особенностей и традиций.

И резюмирующий вопрос: на твой взгляд, отдых в российских городах сильно отличается от заграничных поездок?