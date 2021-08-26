Почему круизы по рекам России так дорого стоят

Реки всегда манили людей к своим берегам, а с открытием навигации их начали использовать в туристических целях. Однако позволить себе речной круиз может не каждый. "Рамблер" выяснил, почему путешествие на корабле обходится так дорого.

Цена во многом зависит от того, на корабле какого класса вы поплывете. Уровень влияет на удобства в каюте, сервис, качество еды и количество экскурсий. Существует четыре класса обслуживания.

С люксом все примерно ясно. Там туриста ждут большие кают, лифты, спа-центры и тренажерные залы, еда от шеф-повара. Но и стоимость суток на таком теплоходе составит примерно 10 тысяч рублей на человека.

К премиум-классу относятся в основном немецкие четырехпалубные судна 1980-1990-х годов . Они отличаются комфортными каютами со всеми удобствами, а стоимость суток составляет около 6 600 рублей.

"Комфорт+" и "Комфорт" – это теплоходы в возрасте 30-50 лет. В них уже нет такой роскоши, а каюты довольно тесные. Стоимость при этом тоже довольно высокая 5 000 – 6 000 на человека.

Самые старые теплоходы отнесены к категории "Стандарт". Им около 60 лет, а каюты зачастую лишены всяких удобств. Например, умывальник есть, а душ общий. Стоимость дня на таком теплоходе составил около 4 000 рублей за человека.

Как вы можете заметить, круиз даже на самом посредственном теплоходе стоит довольно дорого. Эксперты считают, что дело в высоких ценах на топливо. К тому же, организаторам приходится платить за причалы в городах и на стоянках.