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Почему круизы по рекам России так дорого стоят

Даша Краснова
3 часа назад

Реки всегда манили людей к своим берегам, а с открытием навигации их начали использовать в туристических целях. Однако позволить себе речной круиз может не каждый. "Рамблер" выяснил, почему путешествие на корабле обходится так дорого.

Почему круизы по рекам России так дорого стоят
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цена во многом зависит от того, на корабле какого класса вы поплывете. Уровень влияет на удобства в каюте, сервис, качество еды и количество экскурсий. Существует четыре класса обслуживания.

С люксом все примерно ясно. Там туриста ждут большие кают, лифты, спа-центры и тренажерные залы, еда от шеф-повара. Но и стоимость суток на таком теплоходе составит примерно 10 тысяч рублей на человека.

К премиум-классу относятся в основном немецкие четырехпалубные судна 1980-1990-х годов . Они отличаются комфортными каютами со всеми удобствами, а стоимость суток составляет около 6 600 рублей.

"Комфорт+" и "Комфорт" – это теплоходы в возрасте 30-50 лет. В них уже нет такой роскоши, а каюты довольно тесные. Стоимость при этом тоже довольно высокая 5 000 – 6 000 на человека.

Самые старые теплоходы отнесены к категории "Стандарт". Им около 60 лет, а каюты зачастую лишены всяких удобств. Например, умывальник есть, а душ общий. Стоимость дня на таком теплоходе составил около 4 000 рублей за человека.

Как вы можете заметить, круиз даже на самом посредственном теплоходе стоит довольно дорого. Эксперты считают, что дело в высоких ценах на топливо. К тому же, организаторам приходится платить за причалы в городах и на стоянках.

Круглогодичное обслуживание судна тоже стоит не малых денег. Несмотря на то, что туристический сезон длится всего три месяца, ухаживать за судном необходимо в течение всего года.

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