"Грязный и без денег": работа в поездах дальнего следования

"Расскажу немного ужасов о работе проводника. Вагоны все дырявые, протопить их зимой трудно, никаких посылок теперь брать нельзя, то есть и получаете вы только свою невысокую зарплату. После рейса куча белья, грязные туалеты, вагон в мусоре. А вам все это надо помыть, убрать. Ревизоры хуже гаишников, платить им приходится из своего кармана, иначе найдут за что уцепиться. Идешь домой грязный, уставший и без денег".