"Грязный и без денег": работа в поездах дальнего следования

Мы часто пишем о путешествиях, но почти никогда о том, каково работать в поездах и обслуживать туристов. "Рамблер" отыскал несколько отзывов о работе проводником и ужаснулся.
Удивительно, но большинство отзывов о работе были негативными. Люди жаловались на низкие зарплаты и советовали идти на работу только молодым. Говорили и о том, что если вовремя не уйдешь, затянет. Одна женщина даже корила себя за неверный выбор профессии.
"Работаю проводником 20 лет и после каждой поездки хочется расквитаться с кем-то, да не с кем. Корю саму себя за то, что вовремя не ушла. Я постоянно в поездках, семья распалась, здоровья нет, так как работа тяжелая. Никому бы не советовала работать в поезде, никакого карьерного роста".
Правда, другие проводники жаловались на более конкретные вещи. Например, на ревизоров и полицейских, которые берут взятки.
"Расскажу немного ужасов о работе проводника. Вагоны все дырявые, протопить их зимой трудно, никаких посылок теперь брать нельзя, то есть и получаете вы только свою невысокую зарплату. После рейса куча белья, грязные туалеты, вагон в мусоре. А вам все это надо помыть, убрать. Ревизоры хуже гаишников, платить им приходится из своего кармана, иначе найдут за что уцепиться. Идешь домой грязный, уставший и без денег".
Многие проводники отметили изменившиеся правила работы. Если раньше проводник должен был следить за порядком, то теперь ему необходимо продать пассажирам что-нибудь.
"Заниматься обслуживанием пассажиров стало некогда. Моя новая задача заставить их купить печенье, шоколад и лимонад. Служебное купе проводника напоминает какой-то торговый ларек. А ведь люди устраивались на работу не продавцами или менеджерами по продажам. Проводник должен наторговать на сумму в расчете 20 рублей с пассажира. Но люди берут в дорогу свой чай и еду. Как продать то, что никому не нужно".
Среди главных причин для увольнения сотрудники все-таки выделяют низкую заработную плату и постоянную разлуку с близкими.