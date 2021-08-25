Куда поехать отдыхать с детьми в России

В России существует множество невероятных мест, куда можно было бы отправиться на отдых всем семейством. "Рамблер" расскажет о самых интересных из них.

Красная Поляна

Можно сколько угодно спорить о качестве отдыха в Краснодарском крае, однако про Красную Поляну довольно сложно сказать что-то плохое. В этом месте для детей и их родителей найдется множество приключений. Так, семейство может съездить в обзорный тур на канатной дороге, посетить Веревочный парк на высоте 1460 метров, испробовать каждый аттракцион в Сочи Парке и очень многое другое. А если отдых в горах детям надоест, то всегда можно добраться до Черного моря.

Станица Голубицкая

Азовское море — самое мелкое в мире, а станица Голубицкая — самый пологий берег Таманского полуострова. Поэтому это место с теплой водой отлично походит для отдыха с детьми. Из интересного, там вы можете посетить крокодиловую ферму, грязевые вулканы, долину лотосов и, конечно же, всеми любимые парки аттракционов, аквапарки, зоопарк и океанариум.

Камчатка

Здесь семейство ждет активный отдых. С детьми можно съездить искупаться в горячих источниках, увидеть Авачинскую бухту и вулкан, посетить питомник ездовых собак, сходить на представление в горный цирк, сплавиться реке и порыбачить.

Алтай