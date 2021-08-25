Список: что стоит посетить в Москве до начала учебного года

В парке «Зарядье» сейчас проводят десятки различных мастер-классов, пешие экскурсии по местным достопримечательностям, а также устраивают мультимедийные шоу – каждый найдет развлечение себе по душе.

Парк «Музеон» вдохновит ценителей разных видов искусства: от чтения стихов до сложных художественных инсталляций. Пока позволяет погода, стоит посетить и местный кинотеатр под открытым небом.

Фанаты нестандартного подхода к досугу оценят музей «Гараж»: центр современной культуры предлагает широкий выбор развлекательных программ. Обязательно берите с собой и детей: малышам тоже найдется чем заняться.

Хотите провести выходной всей семьей? ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) удовлетворит даже самые сложные запросы детей и взрослых.

Дизайн-квартал «Флакон» давно покорил местных жителей и туристов креативными студиями и мастерскими, кафе и ресторанами, а также площадками для обучения, концертными и театральными пространствами.

Не стоит терять ни минуты свободного времени – осень уже не за горами, а, значит, и учебный год, и сезон дождей вихрем ворвутся в нашу жизнь. «Рамблер» составил список мест, которые стоит посетить в Москве до первого сентября.