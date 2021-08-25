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Список: что стоит посетить в Москве до начала учебного года

Мира Маркина
1 час назад
Не стоит терять ни минуты свободного времени – осень уже не за горами, а, значит, и учебный год, и сезон дождей вихрем ворвутся в нашу жизнь. «Рамблер» составил список мест, которые стоит посетить в Москве до первого сентября.
  • В парке «Зарядье» сейчас проводят десятки различных мастер-классов, пешие экскурсии по местным достопримечательностям, а также устраивают мультимедийные шоу – каждый найдет развлечение себе по душе.
  • Парк «Музеон» вдохновит ценителей разных видов искусства: от чтения стихов до сложных художественных инсталляций. Пока позволяет погода, стоит посетить и местный кинотеатр под открытым небом.
  • Фанаты нестандартного подхода к досугу оценят музей «Гараж»: центр современной культуры предлагает широкий выбор развлекательных программ. Обязательно берите с собой и детей: малышам тоже найдется чем заняться.
  • Хотите провести выходной всей семьей? ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) удовлетворит даже самые сложные запросы детей и взрослых.
  • Дизайн-квартал «Флакон» давно покорил местных жителей и туристов креативными студиями и мастерскими, кафе и ресторанами, а также площадками для обучения, концертными и театральными пространствами.
Список: что стоит посетить в Москве до начала учебного года
Фото: Кадр из фильма "Стиляги"Кадр из фильма "Стиляги"

Хорошая новость: все вышеперечисленные места работают вне зависимости от сезона. Если есть возможность выкроить время после работы или учебы, стоит собрать друзей или членов семьи и устроить совместный обход креативных пространств – потом будет, о чем рассказать.

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