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Почему лучше брать билеты в вагоне для людей с животными

Даша Краснова
3 часа назад

В поездах существуют вагоны разного типа и отличаются они не только по степени комфорта. Пассажир может купить билет в купе для женщин, если девушка беспокоится о своей безопасности. Существуют также вагоны для людей, которые провозят своих питомцев. "Рамблер" выяснил, почему такие билеты куда лучше обычных.

Почему лучше брать билеты в вагоне для людей с животными
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вагоны, в которых разрешен провоз домашних животных, на сайте отмечены специальным значком (иконка в форме "лапки"). Это может быть и плацкарт, и купе, и СВ, и вагон класса люкс. С одной стороны, они ничем не отличаются от других вагонов такого же класса.

Пометка сделана скорее для людей, которые с животными пересекаться не планируют. Например, аллергики, пассажиры с детьми и те, кому чужие питомцы не по душе.

Но заядлые путешественники знают, что для одиночного приключения такой вагон — это лучшее, что можно придумать. В основном, владельцы животных — ответственные люди, которые не будут шуметь и выпивать в ходе пути, чтобы питомец не нервничал. А вы сможете спокойно лечь спать.

Многие люди предпочитают такие поездки, так как есть вероятность, что турист разрешит погладить своего питомца. Так поездка из стресса (а любая поездка — это стресс) превращается в настоящий сеанс релаксации.

Последний плюс в сторону вагонов для провоза животных — там чаще всего есть свободные места. А в эпоху коронавируса это означает лишь то, что вам достанется больше свежего воздуха и чистая уборная.

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