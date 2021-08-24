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«Час ругани, чтобы сесть на оплаченное место»

Даша Краснова
1 час назад

Бюрократия и нежелание встать на сторону пассажира – сопровождают истории многих туристов. Это касается и путешествий на поездах. Россиянка поехала в Казань и рассказала, как с трудом смогла сесть на оплаченное место. Подробнее об этом читайте «Рамблера».

Россияне с огромным трепетом относятся к путешествиям на поездах. Во-первых, это выгодно. Во-вторых, поездку сопровождает множество ритуалов и особенностей. «Рамблер» расскажет о некоторых из них.
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристка отправилась на поезде в Казань с подругой, купила билет на боковушку в плацкарте. Подруга должна была ехать на нижней полке, а героиня статьи на верхней полке. Но в последний момент подруга от путешествия отказалась.

«Билеты были у меня, а подруга в последний момент сообщила, что свалилась с ротавирусом. Конечно, ни о какой поездке речи не шло, но я была уже на вокзале, поэтому пошла в поезд. Все-таки я уже взрослая девочка и могу поехать куда-то самостоятельно».

Далее девушка решила, что ехать на верхней полке ей ни к чему и заняла место подруги, ведь оба билета были у нее в сумочке. Но бортпроводник был совершенно против такой вольности.

«В первый раз бортпроводник сказал мне занять свое место, и я постаралась подробно объяснить ему ситуацию с подругой и попросила сесть на ее место. Но он отказал мне в грубой форме. Час ругани, чтобы сесть на оплаченное мною место», - возмущалась пассажирка.

Оказалось, что бортпроводник надеялся получить доплату за то, что пассажирка заняла нижнюю полку. А далее произошел конфликт.

«Я решила занять место и все. Тем более поезд был ночной, а остановок не предполагалось. Но бортпроводник начал стоять над душой, кричать и просить пересесть. В какой-то момент он потребовал доплаты, но люди начали просить его успокоиться. Я не очень люблю ругаться, поэтому вставила наушники в уши и демонстративно легла спать. Понадеялась, что переносить он меня не будет. Однако засыпала с тревогой».

Пассажирка еще долго возмущалась странным законам в стране и нежеланием бортпроводника войти в ее положение. А как вы бы поступили на месте туристки?

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