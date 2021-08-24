Четыре реальных плюса боковушки у туалета

Большинство туристов, путешествующих на поезде, стараются избегать мест около туалета. Однако существуют любители, которые специально покупают заветные 37 и 38 место. «Рамблер» выяснил, в чем секрет боковушки у туалета.

Деньги

Из-за того, что боковушки у туалета считаются местом неудобным, спрос на него ниже. А вот любители сэкономить в прямом смысле борются за место. Иногда билет можно купить в полтора раза дешевле, чем любой другой в вагоне!

Шум

Обычно туристов смущал шум открывающихся дверей. Во-первых, сейчас двери закрываются мягко. Во-вторых, можно использовать беруши или сесть на ночной поезд. В ночных поездах люди обычно не сидят подолгу, а сразу ложатся спать, поэтому и путешествий от туалета до места меньше.

Запах

Раньше туалеты были совсем другие, а воспоминание о неприятном запахе остались в головах пассажиров и по сей день. В современных биотуалетах запах практически неощутим. Разве что запах чужих носков никогда не делся, но на это повлиять трудно. Зато по проекту обновленных плацкартов у каждого пассажира будет специальная шторка, которая изолирует его от других людей.

Очередь

Но самое приятное в 37 и 38 месте – это отсутствие очереди. Чаще всего туристы радуются этому факту утром, когда другие пассажиры начинают умываться и собираться на выход. Вы всегда можете поспать подольше и успеть в уборную.