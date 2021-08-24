Кудяблики и посикунчики: 9 необычных блюд России

Тухлая исландская рыба хаукарль, китайский суп из птичьих гнезд, живой корейский осьминог... В путешествиях мы часто натыкаемся на необычные, даже пугающие, но интригующие блюда. Чтобы испытать острые гастрономические ощущения, не обязательно ехать за границу. "Рамблер" собрал 9 блюд российской кухни, которые удивляют и рецептурой, и названием.

Кудяблики (Нижний Новгород)

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Пирожки с необычным именем похожи на маленькие чебуреки. Их жарят во фритюре с большим количеством масла, а в качестве начинки кладут как мясо, так и сладкие ягоды. Кстати, кудяблики —блюдо современное и появилось впервые в ресторане "Кудяблишная" в Нижнем Новгороде. Создатель вдохновился выдуманным словом из социальной рекламы и придумал необычное блюдо сам.

Варенье из шишек (Сибирь)

Вареные и протертые с сахаром шишки совсем не похожи на древесную кору. Лакомство напоминает немного горький мед и пахнет смолой. Кстати, шишки есть тоже можно!

Чай с солью и маслом (Республика Калмыкия)

Напиток напоминает скорее плотный суп: пьют его, чтобы согреться и добрать калорий. Пришел такой напиток из Центральной Азии, а в России его пьют в регионах, где традиционно исповедуют буддизм, но везде по-разному. Например, в Бурятии вместо чая за основу берут кофе.

Эскимосское мороженое (Чукотский автономный округ)

Северные народы готовят блюда на основе не только оленьего мяса и молока, но и жира. Ингредиент топят на огне, а после добавляют местные ягоды (морошка, брусника, калина) или кусочки мяса.

Салат из стеблей лопуха (Сахалинская область)

Для блюда нужен не весь двухметровый сахалинский лопух, а только его стебли — молодые и зеленые. Их варят, а затем обжаривают в масле и подают с соевым соусом и рисом.

Жареный папоротник (Дальний Восток)

На Дальнем Востоке в салаты и гарниры добавляют побеги папоротника орляка. Зелень замачивают в соленой воде, отваривают и засаливают на весь грядущий сезон.

Калитки (Республика Карелия)

Небольшие открытые пирожки получили название благодаря старинному имени денежной сумки — "калита". Тесто для пирожков должно быть бездрожжевым, на основе ржаной муки со сметаной. Начинка — ячневая и перловая каша, картошка, яйцо с луком.

Шхомчхантхупс (Республика Адыгея)

Таинственное имя принадлежит не менее таинственному блюду — супу с каштанами. Каштаны варят с фасолью и зеленью, позднее добавляют лук и красный перец. Подают суп с традиционными адыгейскими лепешками.

Посикунчики (Урал)