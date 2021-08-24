Что изменится для пассажиров поезда с сентября

С первого сентября начинают действовать новые правила проезда граждан в поездах дальнего следования. Читайте об этом подробнее в материале "Рамблера".

В первую очередь, будет возможность продавать билеты на поезда через приложения перевозчика или владельца железнодорожной инфраструктуры, идентифицируя пользователей с помощью учетной записи на портале госуслуг. Также теперь пассажиры смогут сдать билет в кассу, который был восстановлен взамен потерявшегося.

Из старых правил убрали пункт, который давал медицинским работникам право снять человека с поезда, если он заболел и это представляло опасность здоровью других людей. Раньше такого пассажира могли высадить на ближайшей станции, где есть необходимое медучреждение.

Еще из нового постановления исчезло и правило, разрешающее курить в поездах дальнего следования в специально отведенных для этого местах.

Что касается льгот на проезд, то теперь пассажир может бесплатно везти с собой одного ребенка младше пяти лет, если он не занимает отдельное место, однако оформить на него билет все равно необходимо. Для этого понадобится свидетельство о рождении малыша, а если ему меньше одного месяца, подойдет документ, выданный в медучреждении.