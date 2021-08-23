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Русская Исландия: 5 причин посетить Кольский полуостров осенью

Дарья Амосова
4 часа назад

Кольский полуостров обязателен для посещения тем, кто уже не первый год мечтательно заглядывается на туры по Скандинавии. Уникальная природа, кухня, люди и история — и все это в двух часах на самолете от Москвы. «Рамблер» рассказывает, почему стоит ехать на Кольский полуостров уже сейчас (даже если будет очень-очень холодно).

Русская Исландия: зачем ехать на Кольский полуостров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Увидеть северное сияние

Полуостров почти полностью расположен за Северным полярным кругом — а значит, там можно увидеть, как небо пронзают изумрудно-зеленые полосы сияния. Смотреть на природное свечение надо вдалеке от больших городов: пустынная местность идеально для этого подходит. Главное — мониторить прогнозы явления и одеваться потеплей.

Не так холодно, как зимой

Связано с предыдущим пунктом: у большинства туристов северное сияние ассоциируется с зимой, хотя увидеть его можно и раньше. «Охотиться» за зеленым небом можно с середины сентября-октября. Плюс ехать осенью — не придется страдать от пронизывающего холода, сильных ветров и морозной влажности.

Посмотреть на скандинавскую осень

На природу полуострова сильно влияет протекающий рядом Гольфстрим. Там, где с теплого потока дует ветер, растет богатая лиственная и хвойная тайга. На севере полуострова располагается территория тундры, где растут мхи, лишайники и карликовые березы. Подобную флору мало где увидишь, а уж осенью, когда часть деревьев окрасится в золотой и охровый, и подавно.

Сфотографироваться на Берегу рыжих камней

На побережье Баренцева моря есть участок, где прибой сточил местный каменный берег в гигантскую гальку. В результате окисления железа и нароста лишайников булыжники окрасились в рыжий цвет всех оттенков — от мандаринового до почти желтого. Особенно на берегу понравится детям: камни имеют причудливые формы, в которых видятся как животные, так и абстрактные формы.

Попробовать национальную кухню

Если станет слишком темно или холодно, можно укрыться в ресторане, который специализируется на локальных блюдах. Местная кухня вдохновлена традиционными кулинарными традициями поморов и саамов: замоченная северная ягода, олений жир, свежевыловленные морепродукты, квашеная рыба, вялен ерш, краб.

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