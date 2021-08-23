Красивейшие места Крыма для отличных селфи

Если задаться целью, то отпуск в Крыму можно превратить в путешествие сразу по нескольким странам — он настолько живописен, что там можно найти красочные, но совершенно разные места. И сделать потрясающие фотографии, конечно. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Depositphotos Depositphotos

Ливадийский парк

Видео дня

Шедевр садово-паркового искусства, не менее великолепный, чем одноименный дворец. И сам дворец, и парк идеально вписаны в ландшафт Крыма и подчеркивают его красоту. При этом в нем чувствуется легкий привкус Италии — именно в таком стиле возвели роскошную царскую резиденцию. Ливадийский дворец был любимым местом Александра III. Если вам хочется совершить в путешествие в прекрасное прошлое, ощутить величие ушедшей эпохи и просто почувствовать себя героем фильма в стиле ретро, то снимки здесь стоит сделать обязательно.

Depositphotos

Массандровский дворец

Крым можно назвать землей дворцов, но каждый из них — это бриллиант в коллекции. Массандровский дворец сочетает элементы рыцарский готики с фривольным настроением Ренессанса и романтикой рококо. Вместе с этим он пронизан французской атмосферой, здесь в воображении легко возникают образы бравых мушкетеров в ботфортах и дам в широких кружевных воротниках. Дворец удивительной красоты — идеальная основа для красочной фотографии.

Depositphotos

Долина Привидений

А это место понравится всем желающим пережить волшебное приключение. По силе впечатления долина на склоне горного массива Демерджи не уступает прославленному Стоунхенджу. Скалы причудливых форм напоминает застывших навсегда мужчин, женщин, великанов, животных и мифических существ. Причем в зависимости от времени суток и тумана они меняют свой облик — настоящие привидения в камне. Только в этом месте Крыма можно столкнуться с феноменом Брокенского призрака, когда тень наблюдателя возникает на поверхности облаков или тумана в противоположном направлении от солнца. Причем тень может двигаться и менять свои размеры. Изваяния, созданные ветром, дождем и солнцем, поражают впечатлительных людей, некоторые даже верят, что ночью здесь действительно можно встретить духа.

Depositphotos

Херсонес

Уголок Древней Греции в Крыму. Однако в отличие от других античных полисов в Крыму, жизнь в Херсонесе бурлила вплоть до конца XIV века. Здесь своими глазами можно увидеть центральную площадь (агору) и настоящий амфитеатр — кстати, это единственный античный театр на территории СНГ. Эти виды обеспечат полное погружение в историю. А эффектное фото на фоне колонн Базилики в базилике и руин башни Зенона обеспечит вам правдоподобную иллюзию путешествия в Элладу.

Depositphotos

Никитский ботанический Сад

Рай для цветоводов и всех любителей красочных ландшафтов. Сад, где круглый год царит весна. Некоторые растения являются уникальными экземплярами. В саду регулярно проводятся балы хризантем и выставки других цветов — тюльпанов, ирисов и роз. Сделанные здесь фотографии не придется редактировать, добавляя насыщенность и яркость — здесь все настоящее.

Depositphotos

Чуфут-Кале