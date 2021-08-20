Долина грез и волшебный камень: города для ленивых туристов

Иногда хочется отдохнуть так, чтобы не тратить много времени на сбор чемодана, многочасовой перелет, оформление всех документов — особенно в ситуации с коронавирусными ограничениями. А иногда возникает потребность сбросить напряжение рабочих будней и устроить себе в выходные небольшое ленивое путешествие. «Рамблер» сделал список городов, которые идеально подходят для неспешного короткого отдыха.

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Таруса

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С конца XIX века Таруса стала любимым городом художников. Василий Поленов сравнивал ее с французским Барбизоном. И сейчас город не утратил своей живописной прелести. Глядя на великолепные пейзажи, понимаешь, почему именно Таруса стала приютом для людей искусства. Город идеален для неторопливой прогулки, чтобы по-настоящему насладиться красотой старинных улочек, чем облик сохранился нетронутым несмотря на бурные события двадцатого века. Но если гулять просто так вам скучно, то можно посмотреть собор Петра и Павла, Воскресенскую церковь, заглянуть в местную картинную галерею и музей Цветаевых, увидеть Долину грез и проверить, насколько правдивы легенды о подземных тоннелях под городом.

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Зарайск

Редкое украшение подмосковного города — полностью сохранившийся каменный кремль с семью башнями, четырьмя воротами и двумя соборами — Никольским и Иоанно-Предтеченским. К сожалению, в большинстве городов области в лучше случае сохранились лишь фрагменты кремля, а чаще только валы. Впрочем, в других древних русских городах ситуация не лучше. Кремль в первозданном виде не уцелел даже в Смоленске. Поэтому в Зарайск стоит приехать хотя бы ради знакомства с уникальным памятником шестнадцатого века. Впрочем, одним кремлем Зарайск не исчерпывается. Здесь можно найти уголки подлинной архитектурной застройки XIX века — например, двухэтажные особняки в стиле классицизм, а также торговые ряды.

Переславль-Залесский

Добраться до этого города нужно хотя бы ради прекрасного Плещеева озера. Пожалуй, здесь как нигде можно ощутить красоту среднерусских пейзажей. Кроме того, в городе находится магический артефакт — Синий камень, которому когда-то поклонялись меряне, а потом и наши предки-язычники. Сейчас к нему приходят и любопытные туристы, и родноверы. Среди первых бытует поверье о том, что камень способен исполнить заветное желание.