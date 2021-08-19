Паразиты, подстерегающие купальщиков в наших водоемах

Всем хорошо известно, что в южных широтах купание в водоемах сопряжено с множеством опасностей. Ядовитые насекомые, хищные рептилии и экзотические паразиты представляют смертельную опасность для беспечного купальщика. Но не стоит расслабляться, так как и в наших пресных реках достаточно серьезных угроз для здоровья.

В городах за качеством воды в реках, прудах и озерах следит городская администрация. Регулярно проводятся всевозможные анализы и замеры, определяющие насколько пригоден водоем для купания. Если обнаруживаются несоответствия санитарным нормам, то на берегу тут же появляются таблички со знакомой надписью – «Купание запрещено».

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К сожалению, на эти таблички мало кто обращает внимание – достаточно кому-то одному войти в воду, как происходит цепная реакция и все перестают обращать внимание на предостережения. А зря, ведь пресная вода гораздо более благоприятна для развития всевозможных микроорганизмов и паразитов, которые совсем не прочь связать свою жизнь с человеком.

Энтеровирусные инфекции

Кишечные палочки и другие неприятные бактерии, попадающие в организм через пищеварительный тракт вместе с водой – это самая распространенная проблема наших рек и озер. Попав в организм человека, эти микроорганизмы вызывают диарею, рвоту, острые боли в животе и даже респираторные заболевания и конъюнктивит.

Защититься от этих бед несложно – достаточно следить за тем, чтобы вода не попадала в рот и на слизистые оболочки. К сожалению, сложнее всего объяснить эти правила детям, поэтому отдыхать с малышами нужно лишь в местах, где качество воды проверено и купание разрешено.

Церкариоз

Церкариоз или «зуд купальщика» по простонародному называют утиными блохами или вшами. При этом заболевании тело купальщика, спустя пару часов после отдыха у воды, покрывается сильно зудящими красными пятнами. Причиной становится личинка паразита – церкарий рода Trichobilharzia, переносчиком которого могут быть как водоплавающие птицы, так и пресноводные моллюски.

К счастью, серьезными проблемами заражение церкариозом заканчивается редко. Паразиты просто не способны жить в человеческом организме и вскоре погибают. Но симптомы, которыми сопровождается инфекция, очень неприятны. Кроме зуда, больного одолевают отеки, высокая температура и бессонница. Заканчивается все через 5–15 дней, в зависимости от иммунитета человека.

Защитить от «зуда купальщика» может разве что полный гидрокостюм, полностью закрывающий от воды кожные покровы. Но если избегать водоемов, где живут утки и гуси, не заплывать в водоросли и смазывать перед купанием тело жирным кремом, то можно значительно снизить вероятность инфицирования. Также после купания в водоеме медики рекомендуют немедленно принять душ и переодеться в чистую и сухую одежду.

Грибковые заболевания кожи

Грибковые инфекции (микозы) отлично чувствуют себя в воде наших рек и без особых проблем в ней распространяются. Иногда переносчиками становятся люди, искупавшиеся в водоеме – споры грибков находятся на их теле и легко смываются. Заразиться можно также прикоснувшись к местам, с которыми контактировал больной, или даже просто наступив на них босой ногой.

Самые распространенные симптомы грибковых инфекций – это покраснение и шелушение кожи, сопровождающееся зудом. При первых же признаках заражения нужно немедленно обратиться к врачу, так как больной может быть источником заражения окружающих его людей.

Аллергические реакции

В последний летний месяц в озерах и реках начинает активно цвести вода. Этот процесс вызван высоким содержанием в воде питательных веществ, солнечной активностью и повышением температуры. Вода начинает пениться, приобретает зеленый или бурый цвет и неприятный запах, а также покрывается маслянистой пленкой.

Как ни странно, есть желающие купаться и в такой воде. Но этих отважных людей подстерегают серьезные проблемы. В первую очередь, цветущая вода – это отличная среда для размножения болезнетворных микроорганизмов, в том числе кишечной палочки, а во-вторых, водоросли могут стать опасным аллергеном, который станет причиной кожных высыпаний, кашля, ринита и повышения температуры.