«Сырные» скалы – чудо природы на Крымском побережье

Природа – самый лучший скульптор, дизайнер и зодчий. Фантастические объекты естественного происхождения мы не в силах повторить, даже используя достижения науки и техники. Скалистый берег Тузлух, возле села Малореченское, недалеко от Алушты в Крыму – отличный пример нерукотворного чуда.

Эти скалы в народе называют «Сырными», ведь они и на самом деле похожи на пористый желтый сыр. Впрочем, само название Тузлух в переводе с татарского означает «солонка», так что у кого какие ассоциации.

Кварцитовые песчаники, из которых сложен этот берег, имеют неоднородный состав и места, где минерал не слишком прочен, постепенно разрушаются морской водой и ветрами.

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Берег постепенно разрушается и это хорошо видно по крупным обломкам скал, которые лежат в воде. Они также имеют «сырную» поверхность и выглядят как кусочки, отломленные от большой головки.

Место это было популярно еще во времена СССР. Эти скалы любили советские режиссеры и их можно увидеть в нескольких фильмах, например, в «Острове сокровищ», вышедшем в 1982 году. Ну а сегодня, когда мыслями людей завладел Инстаграм, «Сырные» скалы весь курортный сезон, с мая по октябрь, тысячи туристов осаждают ради селфи.

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К сожалению, такое внимание не идет на пользу экзотическим геологическим образованиям. Хоть берег Тузлух и называется скалой, но по своей природе от хрупок и беззащитен. Гости «Сырных» скал оставляют после себя мусор, а кроме этого повреждают не слишком прочный песчаник, пытаясь добраться до самых живописных мест.