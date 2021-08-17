На юге России устраняют последствия ливней

Юг России пытается вернуться к привычной курортной жизни. Несколько дней Черноморское побережье испытывал ливневый залп. Потоки воды сносили все на своем пути. Экстренные службы работают без выходных. Пытаются спасти бархатный сезон. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова рассказала подробности.

Фото: Мир24 Мир24

Небольшой поселок под Анапой четвертый день в воде. И она не собирается уходить. Так выглядит дорога на пляж – до моря метров 200, а здесь разлилась настоящая река вместо улицы. Но даже пробираясь по пояс в грязной воде, отдыхающие не теряют оптимизма.

Люди просят о помощи, но справиться с ситуацией удается с трудом – под водой остаются целые районы. Спасатели работают без остановки – откачивают воду с улиц и пускают ее в Черное море. Сейчас это единственный выход. Все силы городских и экстренных служб брошены на борьбу со стихией. На помощь в город прибыли полторы тысячи спасателей.

В Анапе спустя трое суток дали свет. Ливень оставил без электричества 10 тысяч человек. Специалисты установили 11 мощных дизельных станций. Поврежденный кабель в центре города власти обещают заменить в течение двух дней.

Настоящий вселенский потоп случился на побережьях Черного моря на этих выходных. На курорт за три дня вылилась годовая норма осадков. Затопило более двух тысяч домов, размыло часть федеральной трассы и три краевые дороги. В 14 муниципалитетах был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали жителей, детей из лагерей и туристов.

Курорты быстро опустели. Пляжи Анапы сейчас словно после бомбежки. Приходит в себя и Крым. Коммунальные службы не прекращают работать – расчищают ливневые канализации и откачивают воду. Затоплены десятки улиц и жилых домов.