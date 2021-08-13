«Природа гонит людей с побережья»: Анапа утонула в дождях

Анапа, как и весь Краснодарский край, вновь переживает нашествие дождей. В сообществе «Типичный Краснодар» опубликована подборка видеороликов очевидцев катаклизма. «Рамблер» поинтересовался мнением местных жителей и туристов.

По данным «Кубанских новостей», за ночь городе выпала трехмесячная норма осадков. Больше всего от разгула стихии пострадали такие улицы как Северная, Ленинградская, Садовая, а также Пионерский проспект и некоторые участки поселков Виноградный и Уташ. При этом в настоящий момент там сохраняется угроза подтоплений домов и здравниц. Люди вынуждены преодолевать дороги по колено в воде. А центральный пляж города смыт.

Кроме того, согласно прогнозам, во второй половине дня можно ожидать новую порцию ливней. В связи с этим в городе был введен режим ЧС. Причина очередного удара стихии — тропический шторм в Черном море. Циклон сформировался пару дней назад, но активизировался только сейчас.

Ведущий специалист отдела мониторинга Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай прокомментировала ситуацию для «Комсомольской правды — Кубань»:

«На регион «высыпятся» буквально все опасные метеоявления: и жуткие ливни, и ураганный ветер до 23 метров в секунду, и грозы, и град. Так что мы ждем всевозможные ЧС и происшествия».

Горожане и туристы обсудили произошедшее в соцсетях. Одни комментаторы обвиняют в разрушительных последствиях неподготовленность местных властей, другие же предлагают изменить нормы осадков из-за явного изменения климата. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Станислав Сергеевич: «Каждый раз говорят о том, что выпало осадков больше нормы. Может пора в 21 веке как-то системы усовершенствовать? И к конце концов, если каждый дождь больше нормы, то нормы стали другими и нужно под них подстраиваться»

Юлия Чала: «Изменение климата. А они равняют по 1930 году видимо».

Екатерина Власенко: «Норма - среднее число за весь период, когда велось наблюдение, если я не ошибаюсь. А значит, из-за изменения климата все время бьем рекорды».

Григорий Короб: «Сама природа гонит людей с побережья».

Сергей Бурунов: «Да в этом году курортный сезон сорван. Бедные бизнесмены».

Иванова Анастасия: «Бедные туристы, ведь кто думает, что люди, которые живут на побережье, питаются на деньги, собранные за купальный сезон, даже не догадываются, что ещё они имеют постоянную работу, как и все плюс доходы с продажи фруктов».

Влад Новиков: «Во-первых большинство живет не в частных домах, а в квартирах. Во-вторых на побережье нет никаких производств и собственно вся экономика там это туризм. Нет туристов - некого возить таксистам, нет выручки у отелей и так далее. Так что все эти катаклизмы очень сильно сказываются на всех кто живет на море».

Марина Александровна: «Да куча людей здесь просто живёт в своем единственном жильё, очень много военных пенсионеров, которым нафиг не упало что-то сдавать и выращивать, люди просто живут. Очень много фрилансеров и вообще людей на удалёнке».

Алексей Кудрик: «Может уже пора менять месячные нормы осадков?»

Сергей Набродов: «В большей степени это результат непродуманной хаотичной застройки (нет достаточных путей для отвода воды на поверхности, например, в море), затем - в тесной застройке наверняка отсутствуют нормальные ливневки, и только в последнюю очередь виновато количество осадков. Хотя с такими залповыми ливнями может притопить любой город в нашей стране - они просто не готовы по разным причинам...»

Владимир Покидко: «Анапе не песок впору на пляж завозить, а булыжники».