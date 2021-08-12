"Нас завели в подвал и запретили снимать"

"Стоимость трехчасовой экскурсии составила 1000 рублей. За эту сумму обещали отвезти нас на водопады, дегустацию вина, в зоопарк, а также прокатиться на квадроциклах. В первую очередь нас привезли на дегустацию. И уже тогда мы поняли, что что-то не так. Нас завели в подвал небольшого размера и запретили вести какую-либо съемку. В помещении было около 30 человек, каждому было предложено попробовать несколько сортов вина, а также коньяк и чачу, а затем можно было приобрести понравившийся напиток. На дегустации мы провели от силы минут десять, все делалось в спешке из-за большого потока туристов.



Далее нас привезли к зоопарку и квадроциклам, и оставили там на полтора часа. На содержание животных нельзя было смотреть без слез, а квадроциклы оказались платными — 400 рублей за пять минут. Больше никаких развлечений, кроме местного кафе, там не было. Последним пунктов в экскурсии стали водопады, но и тут оказалась загвоздка — чтобы добраться до второго водопада нужно опять заплатить".