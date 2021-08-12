"Нас завели в подвал и запретили снимать"

Россиянка отправилась в августе на отдых в город Джубга в Краснодарском крае. В разговоре с "Рамблером" она поделилась впечатлениями от поездки, а также рассказала об обмане туристов и о соблюдении коронавирусных ограничений.
На отдых путешественница отправилась в компании друзей. Для проживания они выбрали кемпинг на берегу Черного моря, за проживание в котором на пять человек они заплатили 15 тысяч рублей на семь дней:
"Для нас всех это был первый опыт проживания в палатке. До моря было всего 40 метров от того места, где мы расположились. На территории кемпинга были общественные туалеты, душевые кабинки с исключительно холодной водой и кафе с приемлемыми ценами (чек за завтрак на одного человека в среднем составлял 250 рублей)".
По словам девушки, заход в море было невозможно осуществлять без специальной обуви из-за достаточно острых камней:
"Нам понравилось, что на пляже не было толп туристов, как это обычно бывает в Краснодарском крае, однако о чистоте моря можно было забыть: в нем плавали пустые бутылки, целлофановые пакеты и использованные контрацептивы".
На третий день отдыха молодые люди решили отправиться на экскурсию, которую им предложили представители кемпинга:
"Стоимость трехчасовой экскурсии составила 1000 рублей. За эту сумму обещали отвезти нас на водопады, дегустацию вина, в зоопарк, а также прокатиться на квадроциклах. В первую очередь нас привезли на дегустацию. И уже тогда мы поняли, что что-то не так. Нас завели в подвал небольшого размера и запретили вести какую-либо съемку. В помещении было около 30 человек, каждому было предложено попробовать несколько сортов вина, а также коньяк и чачу, а затем можно было приобрести понравившийся напиток. На дегустации мы провели от силы минут десять, все делалось в спешке из-за большого потока туристов.
Далее нас привезли к зоопарку и квадроциклам, и оставили там на полтора часа. На содержание животных нельзя было смотреть без слез, а квадроциклы оказались платными — 400 рублей за пять минут. Больше никаких развлечений, кроме местного кафе, там не было. Последним пунктов в экскурсии стали водопады, но и тут оказалась загвоздка — чтобы добраться до второго водопада нужно опять заплатить".
Россиянка также рассказала о том, как в Краснодарском крае соблюдаются коронавирусные ограничения:
"За все время, что мы были в Джубге, сложилось такое ощущение, что коронавируса вовсе никогда и не было — о социальной дистанции и ношении медицинских масок там не может быть и речи".
Несмотря на это, девушка призналась, что отпуск удался и ничто не смогло его омрачить. Однако она добавила, что семь дней для отдыха в палатках, пусть даже и у моря, это слишком много, и посоветовала брать не более пяти дней, если же вы, конечно, не большой любитель такого времяпрепровождения.