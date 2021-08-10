Курорты-призраки: 5 заброшенных санаториев Сочи

В 70-х прошлого века в газетах повсеместно встречалась фраза «Сочи — всесоюзная здравница». В крупнейший курортный город России и поныне едут туристы, дабы поправить здоровье в морском климате и на сероводородных источниках. По разным причинам часть санаториев и лечебных пансионатов приходит в упадок: из-за постоянной конкуренции, отплыва туристов или бюрократических издержек. «Рамблер» рассказывает о пяти дворцах здоровья, которые прекратили свою работу.

Фото: @lnversoul @lnversoul

Руководитель туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман делится причинами, по которым старые санатории забрасывают и не реставрируют. По ее словам, построить новое здание гораздо дешевле, чем восстановить старое.

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«Сейчас отели строятся по современным технологиям: большие комнаты, большие балконы. Часто старые здания не могут соответствовать уровню звездности. Если, например, новый собственник хочет реставрировать санаторий до уровня 4-5 звезд, то он не сможет сделать это из-за величины комнаты, количества мест, отсутствия бассейна и другой инфраструктуры», — добавляет Диана.

Санаторий МВД «Приморье»

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Cанаторий Министерства внутренних дел открыли в 1970-х годах для работников внутренних служб СССР. Комплекс был рассчитан на 250 туристов: на территории располагались спальные и лечебные корпуса, бассейн, кинотеатр и сад. Почти пятнадцать лет назад здравницу закрыли на реконструкцию. Внешне санаторий выглядит рабочим, однако внутренние убранства находятся в запустении, а по заброшенным этажам любят бродить экстремалы и фотографы.

Санаторий им. Орджоникидзе

Виталий Михайлюк/CC BY-SA 4.0

Визитная карточка Сочи, ставшая знаменитой благодаря съемкам в картине «Старик Хоттабыч». Памятник архитектуры федерального и регионального значения построили в 1937 году. С 1973 санаторий переходил из рук в руки, а в 2010-х годах из-за бюрократических издержек полностью перестал функционировать. В апреле 2021 года депутат Государственной Думы РФ Константин Затулин сообщил о включении санатория в федеральную программу капитального ремонта. Местные жители и туристы надеются, что жемчужину Сочи отреставрируют по современным стандартам.

Санаторий «Кавказская Ривьера»

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Старейший дворец здоровья Сочи открылся в 1904 году. Здание с уникальной архитектурой расположено в самом сердце курорта, на берегу Черного моря. На территории санатория располагались две гостиницы, театр и рестораны. В советские годы в «Кавказской Ривьере» отдыхали Владимир Маяковский, Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров. В 90-е санаторий перешел в частные руки, корпуса перестроили, однако вскоре их признали подлежащими сносу.

Ванное здание 7, хостинская «Мацеста»

Санаторий, специализирующийся на лечении сероводородными источниками, функционирует до сих пор. Закрыто только седьмое здание — оно сильно пострадало после наводнения 1991 года. Паводок сильно затопил корпус, вода доходила до второго этажа. С тех пор здание не восстанавливали.

Пансионат «Медвежий угол»