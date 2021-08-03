Россияне отдыхают по-разному. Соответственно, отличаются и траты в отпуске. Кто-то отдыхает прижимисто, понимая, на чем можно хорошо сэкономить, а другие считают, что в отпуске отказывать себе не нужно.

Об отношении к отпускным тратам говорит опрос онлайн-сервиса, Туту.ру. Как выяснил "Рамблер", россияне стали меньше экономить на отдыхе и реже отказываться от шопинга и аренды автомобиля.

Согласно опросу, чаще всего россияне укладываются в бюджет от 20 до 50 тысяч рублей, это средние траты 38 % опрошенных.

Каждый пятый опрошенный назвал сумму менее 20 тысяч рублей, и столько же отметили, что их бюджет на отпуск — от 50 до 90 тысяч рублей.

Бюджет от 90 до 120 тысяч рублей на поездку закладывают 11% респондентов. Около 10% — тратят на путешествие более 120 тысяч рублей.

При этом в последнее время уменьшилось количество людей, готовых ради экономии жертвовать в отпуске своим комфортом. Многие решили, что могут позволить себе и шопинг в отпуске, и аренду автомобиля.

Многие считают, что на отдых нужно тратить около 10% доходов.

Aviasales

Опрос Aviasales показал, сколько процентов дохода тратили на отпуск в 2020 году.

В Сети мнения на этот счет разделились:

"Тратить последние деньги или брать кредит на поездку считаю полным бредом. Лучше жить комфортнее все время, чем ехать на неделю в Турцию и потом отдавать долги";

"Слушайте, отпуск это впечатления, эмоции. Отдыхайте на всю катушку! Один раз живем!",

"Раньше я завтракала в отеле и целый день моталась по городам на общественном транспорте, уставая к концу дня. Сейчас решила, что лучше арендовать машину и потратить деньги. чем все свои нервные клетки и лишнее время. Отпуск должен быть отдыхом, а не беготней";

"Зачем тратить кучу денег там, где можно сэкономить? Я могу отдохнуть в Сочи за 15 тысяч рублей. Не надо просто "подкидываться" на все, что вам предлагают".