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Россиянка сравнила Крым сейчас и 30 лет назад

Катерина Саломе
3 часа назад

Россиянка впервые за 30 лет отправилась отдохнуть в Крым. Своим мнением о поездке она поделилась с порталом Hotline.travel.

Россиянка сравнила Крым сейчас и 30 лет назад
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам женщины, изменения в Коктебеле оказались незначительными. Она отметила, что вдоль трасс все-также можно встретить машины с вывеской «Жилье», и на пляжах никуда не исчезли «шашлычки».

«Да и внешний вид набережной — как из конца 1980-х. Даже музыкальный репертуар местами тот же, с "Белыми розами" от "Ласкового мая"»,

— подчеркнула автор.

Путешественница отметила, что в Крыму легко можно найти жилье по адекватной цене. На полуострове множество палаточных лагерей и кемпингов. Неудивительно, что, по словам туристки, Крым привлекает романтиков и «чакрооткрывателей», которые в свободное время занимаются попрошайничеством.

«Чаще они обитают в своих небольших палаточных комьюнити, где бьют в барабаны, играют на глиняных свистульках и празднуют жизнь другими способами»,

— резюмировала женщина.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму.

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