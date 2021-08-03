Россиянка сравнила Крым сейчас и 30 лет назад

Россиянка впервые за 30 лет отправилась отдохнуть в Крым. Своим мнением о поездке она поделилась с порталом Hotline.travel.

По словам женщины, изменения в Коктебеле оказались незначительными. Она отметила, что вдоль трасс все-также можно встретить машины с вывеской «Жилье», и на пляжах никуда не исчезли «шашлычки».

«Да и внешний вид набережной — как из конца 1980-х. Даже музыкальный репертуар местами тот же, с "Белыми розами" от "Ласкового мая"»,

— подчеркнула автор.

Путешественница отметила, что в Крыму легко можно найти жилье по адекватной цене. На полуострове множество палаточных лагерей и кемпингов. Неудивительно, что, по словам туристки, Крым привлекает романтиков и «чакрооткрывателей», которые в свободное время занимаются попрошайничеством.

«Чаще они обитают в своих небольших палаточных комьюнити, где бьют в барабаны, играют на глиняных свистульках и празднуют жизнь другими способами»,

— резюмировала женщина.