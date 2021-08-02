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"Сами едьте на этих условиях": как соцсети реагируют на новые правила заселения в Сочи

Мира Маркина
1 час назад

С 1 августа вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края "О продлении режима повышенной готовности". При заселении в местную гостиницу туристы обязаны предъявить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест с медотводом от прививки, справку о перенесенном COVID-19, сертификат о вакцинации или прохождении ее первого этапа. В связи с новыми правилами туристы массово уезжают из Сочи, Анапы, Адлера и других курортов. "Рамблер" рассказывает, как пользователи соцсетей реагируют на ограничения и требования обязательной вакцинации.

"Сами едьте на этих условиях": ограничения в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристический портал Tourdom сообщает, что нагрузка на отели в Сочи снизилась на 30-40% по сравнению с августом прошлого года. Нехватку туристов замечают и местные жители. В сообществе "Новости Сочи" на Facebook пользовательница поделилась репостом:

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"Курортный городок Адлера. Пустынно. Где народ? Вакцинироваться не хочет? Неделю назад выкладывала фото, где люди друг на друга лежат. С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила, при заселении в гостиницы необходимо предоставить сертификат о вакцинации, либо ПЦР тест и справку о том, что человек переболел. Ну или ПЦР-тест и медотвод".

В комментариях отметили, что подобная картина наблюдается не только на Кубани, но и в других регионах:

"У нас то же самое - Бурятия закрылась, теперь у нас на Байкале аншлаг. Причем, никого не волнует, что 400 заболевших каждый день".

Комментаторы посочувствовали жителям Сочи и Кубани, которые зависят от потока туристов. Малый бизнес многих предпринимателей встал под угрозу.

"Все туристы покинули лучший поселок юга Аше. Сегодня сезон работы у всех местных жителей закончился так и не начавшись. Первый год такой за мои полвека в этом месте. Доуправлялись".

В тематических сообществах "ВКонтакте" ("Типичный Сочи", "Типичный Турист") на новости о введении ограничений отреагировали жестко. Большинство писали, что "на таких условиях" они отдыхать отказываются.

"Сами едьте на этих условиях".

"Да пусть сами в своих отелях селяться и потом еще и делают эту процедуру сами хозяева и их друзья".

"Развиваем российский туризм. Договориться не могут где можно, а где низяя ".

Комментаторы отметили, что стоимость путевки на российские курорты сравнима с путевкой за рубеж, где более гибкие правила въезда и заселения.

"этот Краснодарский край по таким условиям. Вон 36к на двоих путевка Кипр. Ларнака. 10мин от моря. Афигенно отдохнули!!!".

"Сегодня запрашивали Лазаревскую. 5 ночей, рядом с морем, средней паршивости отель от 4х тыс в сутки. 5 ночей это 20 тыс. Без питания, без проезда. Турчага горящая (каламбур) те же 20 с перелетом, проживанием, трансфером и все вклбчено. Вот где логика???".

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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