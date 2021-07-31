Туристы Анапы стали свидетелями необычной акции, которую провели журналисты канала «Кубань 24». Подробности — в материале «Рамблера».

Организаторы посадили девушку в клетку и оставили на пляже под жарким солнцем. А потом стали предлагать отдыхающим сфотографироваться с девушкой. В той же манере, в какой бродячие фотографы уговаривают туристов сделать снимок с обезьянкой, попугаем и другими дикими животными. Видеоролик сопровождается музыкой из передачи «В мире животных». Плакат на клетке гласил: «Лучше фото с человеком, чем с животным». Своей акцией журналисты решили привлечь внимание к давно назревшей проблеме содержания диких животных ради наживы в ужасных условиях.

«Давайте не будем как животные и перестанем мучить зверей. Подумайте об этом в следующий раз, когда вам предложат сделать фото с обезьянкой или краснокнижным орлом», — призвали к ответственности журналисты.

Туристы по-разному реагировали на происходящее. Одни поняли смысл акции и поддержали ее, пожилая женщина эмоционально заявила, что она даже в зоопарк не ходит. Другие же решили, что это шутка, а некоторые и сфотографировались. Событие обсудили и в соцсетях. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Ira Luxembourg: «Молодец. Люди как из зоопарка сами, зачем фоткаться с животными??? Основная масса людей это, к сожалению, стадо».

Life Hacker: «А что-то своё сложно придумать? Изъезженный перформанс... В защиту людей когда будут акции?»

Катерина: «Хорошая промоакция, только многим нашим "людям" ещё очень далеко до цивилизации».

Геля: «Молодцы, хороший перфоманс!»

Ярослав Максимов: «Вообще проблема живодеров на побережье действительно есть и её надо решать чуть ли не в первую очередь».

Сергей: «В клетку надо сажать фотографов, которые эксплуатируют животных и птиц для заработка. Избивать и издеваться над ними, если будут плохо себя вести».

Александр Амелин: «Так проблему не решить.. пустая трата времени».

Алина Нежельская: «Никто так и не понял, бестолочи...»

Андрій Дека: «Общественники ещё не поняли, что такими акциями в РФ они вызовут лишь смех и клоунаду, хотя тема довольна правильная для ее раскрытия и востребованная».

Богдан Помазанский: «Умиляет любовь изнывающих от хорошей жизни и скуки отдельных горожан к животным. Дайте животным жить самим по себе!!!! А то что Вы влезаете в их жизнь и приучаете не добывать пищу, а сами кормите и т.п. это садизм. И пусть сердобольные защитники животных исключительно всю свою зарплату, имущество сами тратят на любовь к животным, а то получается, что они любят, а напрягают и вгоняют в чувство вины других.... Такой себе тоже садизм, сами наслаждаются чувством того что они напрягают других.... »

Рафис Адигамов: «Зоолюбы после солнечного удара... это просто жаль таких людей».

Сергей Морозов: «Надо их на картошку отправить, или на помидоры. Вот там эта энергия пригодится».

Денис Черноусов: «Они хотя бы пытаются донести до людей что-то...»

Иван Иванов: «Те кто стоял и говорил ох да бедных животных мучают! Тут же пошли на пляж и сфотографировались с питоном и обезьяной!!! Ну на память же!»

Алексей Иванов: «Прям все против и все порицают, но зоопарки и живодеры с фотоаппаратами продолжают работать».