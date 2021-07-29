Туристические направления России с плохими отзывами

Ассоциация туроператоров России назвала самые динамично развивающиеся туристические направления России. В список вошли Анапа, Республика Татарстан, Мурманск, Астрахань и Тюмень. «Рамблер» пошел от обратного и собрал точки России, которые, по мнению туристов, посещать совсем не стоит.
Туристы не имеют претензий к красоте природы и отмечают, что это чуть ли не единственное достоинство озера. Посетители по большей части критикуют базу отдыха, которая расположилась рядом. Комментаторы пишут, что на местности творится антисанитария, жалуются на отсутствие развлечений и отмечают, что без базы было бы намного лучше.
Dilya09: «Коллеги там сняли какие-то домики, проще говоря, цистерны, переделанные под домики, у которых на солнце нагревался металл и находиться там было невозможно. Никому не известно, что в этих цистернах хранилось раньше и кто спал на этих грязнющих матрасах, и сколько им лет. Мне, если честно, даже сесть было противно на эти кровати. Туалет на улице, и он по-моему один на всю территорию, или может быть не один, но там, где я ходила, увидела только этот. Парочки в кустах жмутся, а может быть не только жмутся».
Olgaamirov: «Все очень загаженно, везде одна грязь, людям видимо лень за собой убирать. В этом озере я не рискнула купатся после того, как узнала, что там уже только не находили, начиная с кишечной палочки и заканчивая самыми прочими стаффилококами и т. д. Базы находятся вообще в ужасном состоянии, половина из них вообще заброшенны. А те, которые еще функционируют более менее, никакого сервиса зато заоблачнные цены. Обидно, такое место, превратили в гадюшник! Очень жаль((».
На сайте фермы сказано, что это самый крупный в России зоотеррариум с огромной коллекцией самых древних из ныне живущих представителей животного мира. Посетители в целом хвалят обитателей зоопарка, но ругают организацию. Больше всего туристов раздражает соотношение полученного опыта и потраченных денег: посетители пишут, что ферма — «развод на деньги» и «не стоит потраченных средств». Отдельно отмечают фотографов и продавцов магнитиков, которые настойчиво предлагают свои услуги.
Натали нск: «Сама ферма симпатичная, небольшая и скромная по представленности животных, можно оценить удовлетворительно. Но абсолютно ужасный подход в плане развода на фотографии, магнитики, где цену тебе никто не озвучивает, ни фотограф, который вежливо настойчив в продвижении своей услуги...».
Небольшое село в Краснодарском крае хвалят за тишину и комфорт, но больше ругают — за неблагоустроенный городской пляж, высокие цены на жилье, низкий уровень сервиса и отсутствие цивилизации.
Деда Миша: «Общее впечатление: узкая полоска пляжа, много народа (в будни то), очень узкая полоса для купания (метров 30 огороженных сеткой), мелко, мутная, грязная вода. Но главная проблема: каменистое дно. Пляж очень травматичный!!!! Из нашей компании двое серьезно травмировались об камни!!! Сами были свидетелями, как травмировались и другие отдыхающие! (И это в спокойную погоду.) Если едите с детьми- не давайте им нырять!!!! Очень мелко и огромные камни!!! Из развлекаловок- катание на банане и ватружке. Цены средние, но время катания просто никакое- ребята явно халтурят!».
ИЛЬКА 33: «Небольшой каменистый городской пляж, затруднительный вход в море из-за огромных камней. На пляже всего две зоны отдыха с платными шезлонгами, предлагаются беседки -шатры за тысячу рублей. На территории пляжа расположены кафешки и столовая. Если вы не успели занять место под навесом, то просто расслабиться, на берегу моря, вам придется сидя в позе "зю" на булыжниках».
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