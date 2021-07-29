Туристические направления России с плохими отзывами

Dilya09: «Коллеги там сняли какие-то домики, проще говоря, цистерны, переделанные под домики, у которых на солнце нагревался металл и находиться там было невозможно. Никому не известно, что в этих цистернах хранилось раньше и кто спал на этих грязнющих матрасах, и сколько им лет. Мне, если честно, даже сесть было противно на эти кровати. Туалет на улице, и он по-моему один на всю территорию, или может быть не один, но там, где я ходила, увидела только этот. Парочки в кустах жмутся, а может быть не только жмутся».