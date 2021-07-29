В телеграм-канале «Типичный Краснодар» появилось видео, опубликованное туристом из Крыма. Мужчина заявил, что это своеобразный ответ всем критикам крымских пляжей. Подробности — в статье «Рамблера».

Пляж был заполнен только наполовину — авто видео подчеркнул, что это максимальная загрузка. Также он рассказала, что вода хотя и немного мутная, но чистая и в целом прозрачная. Мужчина сразу заявил, что не собирается критиковать кубанские пляжи, но уверен, что разница очень заметна. Правда, точное место съемки турист не стал раскрывать.

Видеоролик вызвал живой отклик жителей и гостей как Краснодарского края, так и Крыма. В комментариях развернулась настоящая битва.

Разумеется, и те, и другие не удержались от сравнения обеих курортных зон с Турцией, Эмиратами и другими заграничными курортами. Однако нашлись и фанаты Азовского моря. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Александр Раусов: «На Кубани нет пляжей от слова совсем. Есть Сочи, Анапа, прочие побережья, но там нет пляжа. Есть помойки на берегу моря».

Gucci By-Gucci: «Сам живу в крае, но на наше море больше ни ногой, я лучше 2 года обойдусь, чем нашим отельерам хоть рубль отдам».

Виталий Крамар: «Приедут и даже с собаками на пляже лезут в море. Посмотрел бы я на это в Турции. Намусорят невоспитанные, а потом снимают всякую чушь. А вода у берега бывает немного темноватого цвета, это естественное состояние природы при смешивании. Пол метра от берега и она уже чистая. Турция, Мальдивы, Египет и т.д. выбор огромный, не нравится вперёд туда».

Константин Прядко: «Я родился в Краснодаре и знаю как тут было. Было, конечно, лучше, но не сказал бы что тут классно. Быдло оно везде и в Европу катается, и в Америку, и на Мальдивы. В общем везде они, где-то меньше, где-то больше».

Александр Бабло: «В Крым ни за что не поеду, не хочу под санкции попасть».

Дмитрий Новожилов: «Если что и на нашем побережье куча мест, где вода абсолютно чистая и прозрачная. Просто она не может быть такой там где сто человек на квадратный метр отдыхает».

Алексей Алексеевич: «Самые лучшие пляжи России для отдыха находятся в Крыму на западном побережье!»

Игорь Бабкин: «Мне в Судаке очень понравилось. Но купаться лучше не на центральном пляже, а в скалах у подножья горы Алчак».

Владислав Воронин: «Выпустите в Крым десятки тысяч человек и посмотрите какой он грязный будет, похлеще чем Краснодарский край!»

Максим Игнатов: «Крым — это совок с отсутствием сервиса. В Благовещенке и Веселовке такой же берег. Зачем в Крым ехать? Развалины смотреть. За 7 лет развития Крым стоит в развалинах. Ни копейки не вкладывает бизнес в развитие».

Семён Кужаров: «Я бы конечно лучше на индийский океан поехал. Где-то в ОАЭ. Пусть лучше раз в год, но как человек, а не как сельдь на прилавке Ашота каждые выходные».

Макс Трофименко: «Ничего не хочу сказать против Крыма, но сколько лет прошло, а там совок до сих пор. Связь только вшивый МТС, что такое оплата картой никто не знает и тп. А теперь вопрос. Зачем туда ехать полдня, когда можно за пару часов доехать до такого же безлюдного пляжа на Кубани (а их не мало)? Ответ очевиден».

Евгений Котляр: «Так-то конечно в Турции цена/качество отдыха в разы лучше, но сравнивать пляж с количеством человек на 100 метров 20 человек, и пляж где на 100 метров 200 человек, некорректно, будет крымский пляж ближе анапского, и ситуация была бы кардинально противоположной. Также судя по видео, глубина начинается недалеко от берега, это тоже способствует чистоте воды. Автор или не понимает разницы или просто хвастается».

Дима Чернов: «Море чище в Крыму, значительно чище. Правда прохладнее».

Ричард Павлов: «Боже почему никто не рассматривает Азовское море ? Последние 5 лет только туда и ездим, Чёрное море гадюшник в крае страшный. Азовское, если знать куда, просто божественно».

Bromchik: «Ни вижу разницы, в Краснодарском крае вода даже чище бывает, он наверное с зеленой Анапой сравнивает или Геленджикской бухтой».

Иван Петров: «В Крыму развалины как в Абхазии только войны не было».

Яна-Яна: «Мы тоже не понимаем Чёрное море. Что за отдых, тупо на пляже валяться целый день, получать болячки да пиво пить? Море должно быть с живым дном, понырять, что-то достать, скушать тоже ежа на берегу. Получить удовольствие, а не как тюлени брюхом весь день на солнцепёке».

Наталия 007: «Лучше однозначно за границей. И мне сейчас будут возражать только те, кто там никогда не был или был, но в задрипанном отеле в целях экономии. В этом году первый раз открыли для себя Черное море. Обидно за Россию и народ. Ведь такой потенциал пропадает. Искоренить к черту частников с их клоповниками класса люкс. Отели должно строить государство, контролировать, получать налоги и тд. Можно еще продолжать, но кто разбирается, тот поймет о чем я. В целом наши впечатления: цены, хамство, грязь».

Друг Горацио: «Лучше всего на берегу Иртыша и Лены. Интересно те, кто вверху хают побережье, хоть раз отдыхали в заведениях средней руки, вот например Красная Талка в Геленджике или все больше по частным клоповникам?»

Алексей Волков: «Лучшее черное море на южном побережье северного ледовитого океана. Плюсы: людей нет, пляжи чистые, без мусора. Крабы вкуснейшие, дикая семга... минусов два: далеко ехать и инфраструктуры не много».

Геннадий: «А какое море в Хорватии, Словении. Родниковая прозрачная вода, морские звёзды. Есть, правда и морские ежи».

Дмитрий Геннадьевич: «В Крыму мне больше нравится. Да и неоправданно дорого в Сочи и тп. А комфортней и дешевле в Турции или Египте конечно».

Стас: «Тут и сравнивать нечего. После посещения Крыма на побережье края ни ногой».

Тимур: «В Крыму лучше, был в Приморском под Феодосией, там есть дешёвые гостиницы и море чистое, песчаные пляжи. Проблема только с интернетом и отсутствием терминалов у продавцов».

Немного беспристрастной статистики. «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС сообщил, что с начала 2021 года курорты Краснодарского края посетили 7,2 млн человек, что на одиннадцать процентов больше, чем за такой же период 2019 года.