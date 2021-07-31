5 самых красивых открытых морских пляжей России

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг пляжей России, с которых открываются потрясающие виды на море.

Халактырский пляж, Камчатский край

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Халактырский пляж находится на восточном побережье полуострова Камчатка в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского и омывается водами Тихого океана, не имеющего себе равных ни по площади, ни по глубине. Именно здесь можно запечатлеть самую высокую волну на российской территории. Местные жители говорят, что лучшие морские пейзажи получаются именно в шторм, а еще — в зимние месяцы. Уникальная особенность пляжа — черный песок, образовавшийся при извержении трех вулканов: Авачинского, Козельского и Корякского. Вулканы хорошо просматриваются с берега, что добавляет картине еще большей красоты и мистики.

Эта природная достопримечательность ко всему прочему считается лучшим местом в России для серфинга. Отправляясь сюда в путешествие, захватите с собой теплую одежду, ведь даже летом средняя температура на Камчатке лишь ненамного выше, чем в Магадане или Мурманске. Сейчас, в разгар лета, например, столбик термометра не поднимается выше 15–17 градусов.

Пляж поселка Прасковеевка, Краснодарский край

TURIZM.RU

С этого пляжа, расположенного в 6 километрах от небольшого южного поселка Прасковеевка, открывается потрясающая панорама Черного моря, но главная достопримечательность здесь — скала Парус. Огромный кусок породы, отколовшийся от горного массива сотни лет назад, гордо выступает из воды и очертаниями действительно напоминает четырехугольный парус. Собственно, за это он и получил свое название. Скала примечательна тем, что в ней есть внушительное по размерам отверстие, происхождение которого до конца не известно. Согласно одному из преданий, оно было пробито пушечным ядром во время Кавказской войны в XIX веке.

Сюда приезжают любители уединенного экологического отдыха, готовые часами смотреть на море и волны, бьющиеся об утесы. Те, кто здесь был, делятся лайфхаком: особенно красивые фотографии получаются на закате. Пляж находится в 6 километрах от Прасковеевки и 30 километрах от Геленджика.

Пляжи Кронштадта, Санкт-Петербург

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Самый известный русский художник-маринист Иван Айвазовский проводил здесь дни напролет, любуясь и одновременно наполняясь красотой и силой Финского залива, открывающегося глазу с пляжей Кронштадта.

Представьте: на фоне бескрайней водной глади причудливо поднимаются над волнами очертания военных фортов, и у каждого из них своя героическая история. Именно написанная здесь работа «Большой рейд в Кронштадте» принесла художнику известность, привлекла к нему внимание специалистов и критиков. Так что современные туристы могут не только восхищаться пейзажами в любую погоду, но и попытаться воссоздать полотна знаменитого мариниста с помощью фотоаппарата.

Отличные кадры получатся в любой точке Кронштадта, ведь город находится на острове и со всех сторон окружен водой. Кроме того, в Кронштадте можно посетить Никольский Морской собор, заложенный по указу Императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота, прогуляться вдоль кирпичных зданий исторического центра и побывать в местном Летнем саду.

Куршская коса, Калининградская область

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Куршская коса — настоящая жемчужина Калининградской области. Она простирается от Зеленоградска до литовского города Клайпеда на целые сто километров, отделяя неспокойные воды Балтийского моря от размеренной акватории Куршского залива. Морские пляжи косы особенно полюбились серферам за мощные высокие волны.

Здесь можно сделать тысячи красочных фотографий. Чего только стоит фантастический, словно из сказки, Танцующий лес, удивительное озеро Лебедь с его экологическими тропами на границе России и Литвы. На российской части Куршской косы расположены поселки Рыбачий, Морское и Лесной. В 2000 году эта природная достопримечательность была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Спортивная набережная, Владивосток

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