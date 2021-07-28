Любопытный видеоролик, снятый туристом, был опубликован на YouTube, в телеграм-канал «Типичный Краснодар» и в паблике Science|Наука. Мужчина нашел в Сочи платный пляж (обозначенный как серф-станция Voda) с традиционными южными ценами. Подробности — в статье «Рамблера».

Вход на пляж закрыт красной лентой, рядом стенд с прейскурантом и надписью «VIP-территория повышенного комфорта». Здесь желающие могут за семь тысяч рублей за день арендовать беседку с двумя шезлонгами и зонтом. Более экономный вариант — зонт и два шезлонга с матрасами обойдется в три с половиной тысячи рублей. Но больше всего пользователей интернета удивила графа спасение на воде, которое будет стоит 800 рублей.

https://vk.com/sci

Больше всего комментаторов волновал вопрос, до или после нужно платить деньги за спасение, и будут ли они возвращены, если утопающего все-таки не спасли. Одни повеселились, другие возмутились, но нашлись и те, кто одобрил такой практичный подход. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Зенит Ленинград: «Мне кажется человек обязан заранее сдавать 800 рублей в счет спасения из воды, а то мало ли денег не будет за спасение потом или спасение будет неудачным. Кто потом платить будет? Если спасение не понадобится, то при уходе с пляжа 800 р должны вернуть».

Игорь Тышкевич: «Всё правильно, чтобы специально не тонули».

Никита Антипин: «Вытащат и заплатишь, потому что спасатель дежурит и рискует своей жизнью, чтобы достать синих быдланов, которые думают что им море по колено, я бы не 800р сделал, а 8000р или еще больше».

Томас Мур: «Если ни разу не тонул, 800 рублей возвращают?»

Роман Иванов: «А если заплатил, можно безлимитно тонуть или это за одно спасение?»

Роман Тихонов: «За 800р. я уплыву за 2км от берега, и пусть только попробует меня не спасти».

Михаил Трезваков: «Если идёте плавать, берёте с собой банковскую карту. К утопающему подплывает спасатель с терминалом, принимает оплату и того спасают. Отработанная схема».

Миха Брижак: «А с тебя заранее возьмут эти деньги, если не утонешь то на выходе вернут. Если утонул, то внесут к стоимости похорон»

А некоторых больше заинтересовали цены за другие услуги.

Виктория: «А мне больше понравилась прогулка на закат, по 3 человека за 1000 рублей. Это выводят на пляж и ведут группу по 3 человека при закате?»

Михаил Павлинов: «А за 3500р с инструктором день на пляже, который вам подскажет как лучше загорать и как поставить лежак».

Василий Лановой: «Там воду через Аквафор фильтруют и гальку с фэйри каждое утро моют, плюс яркость солнца по заказу регулируют, после полудня можно лёгкий бриз заказать».

Аэлита Карцева: «Что за бред? Нет таких цен у нас. Максимум за бунгало могут запросить 5000 в день. На компанию самое то. Я понимаю что цены выросли, но здесь явная чушь. Читайте внимательней прайс. Там цены вообще не про пляж».

Сергей Романчук: «Кому нужен свинарник на день за 7000 рублей?»

Kulmat Mansurov: «Нищеброды угомонитесь и не ходите на платные пляжи ради хайпа».

Позже, по данным РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации, власти Сочи проверили платный пляж и провели беседу «о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту». В настоящее время стенд с прайсом на дополнительные услуги исправлен, о платном спасении утопающих речь больше не идет.