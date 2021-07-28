Любопытный видеоролик, снятый туристом, был опубликован на YouTube, в телеграм-канал «Типичный Краснодар» и в паблике Science|Наука. Мужчина нашел в Сочи платный пляж (обозначенный как серф-станция Voda) с традиционными южными ценами. Подробности — в статье «Рамблера».
Вход на пляж закрыт красной лентой, рядом стенд с прейскурантом и надписью «VIP-территория повышенного комфорта». Здесь желающие могут за семь тысяч рублей за день арендовать беседку с двумя шезлонгами и зонтом. Более экономный вариант — зонт и два шезлонга с матрасами обойдется в три с половиной тысячи рублей. Но больше всего пользователей интернета удивила графа спасение на воде, которое будет стоит 800 рублей.
Больше всего комментаторов волновал вопрос, до или после нужно платить деньги за спасение, и будут ли они возвращены, если утопающего все-таки не спасли. Одни повеселились, другие возмутились, но нашлись и те, кто одобрил такой практичный подход. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Зенит Ленинград: «Мне кажется человек обязан заранее сдавать 800 рублей в счет спасения из воды, а то мало ли денег не будет за спасение потом или спасение будет неудачным. Кто потом платить будет? Если спасение не понадобится, то при уходе с пляжа 800 р должны вернуть».
Игорь Тышкевич: «Всё правильно, чтобы специально не тонули».
Никита Антипин: «Вытащат и заплатишь, потому что спасатель дежурит и рискует своей жизнью, чтобы достать синих быдланов, которые думают что им море по колено, я бы не 800р сделал, а 8000р или еще больше».
Томас Мур: «Если ни разу не тонул, 800 рублей возвращают?»
Роман Иванов: «А если заплатил, можно безлимитно тонуть или это за одно спасение?»
Роман Тихонов: «За 800р. я уплыву за 2км от берега, и пусть только попробует меня не спасти».
Михаил Трезваков: «Если идёте плавать, берёте с собой банковскую карту. К утопающему подплывает спасатель с терминалом, принимает оплату и того спасают. Отработанная схема».
Миха Брижак: «А с тебя заранее возьмут эти деньги, если не утонешь то на выходе вернут. Если утонул, то внесут к стоимости похорон»
А некоторых больше заинтересовали цены за другие услуги.
Виктория: «А мне больше понравилась прогулка на закат, по 3 человека за 1000 рублей. Это выводят на пляж и ведут группу по 3 человека при закате?»
Михаил Павлинов: «А за 3500р с инструктором день на пляже, который вам подскажет как лучше загорать и как поставить лежак».
Василий Лановой: «Там воду через Аквафор фильтруют и гальку с фэйри каждое утро моют, плюс яркость солнца по заказу регулируют, после полудня можно лёгкий бриз заказать».
Аэлита Карцева: «Что за бред? Нет таких цен у нас. Максимум за бунгало могут запросить 5000 в день. На компанию самое то. Я понимаю что цены выросли, но здесь явная чушь. Читайте внимательней прайс. Там цены вообще не про пляж».
Сергей Романчук: «Кому нужен свинарник на день за 7000 рублей?»
Kulmat Mansurov: «Нищеброды угомонитесь и не ходите на платные пляжи ради хайпа».
Позже, по данным РБК со ссылкой на пресс-службу городской администрации, власти Сочи проверили платный пляж и провели беседу «о недопустимости ограничения свободного доступа к водному объекту». В настоящее время стенд с прайсом на дополнительные услуги исправлен, о платном спасении утопающих речь больше не идет.
Как сообщает РИА Новости, ошибка была допущена сотрудником службы маркетинга сёрф-станции Voda, который в результате инцидента был уволен.