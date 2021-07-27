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Озера России, которые могут стать заменой морю

Даня Виттиг
4 часа назад

Когда мы думаем об отпуске, то чаще всего подразумеваем отдых у моря. Однако в режиме закрытых границ выбор для морских приключений невелик. А что если заменить море озером? "Рамблер" выяснил, какие озера смогут заменить море.

Озера России, которые могут стать заменой морю
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Байкал

Лидер рейтинга — Байкал. Все-таки крупнейшее пресноводное озеро Евразии должен увидеть каждый. К тому же, Байкал окружен живописными горными хребтами и сопками, в его акватории 12 крупных островов. Ехать туда можно как зимой, так и летом.

Ладожское

Ладожское озеро — второе по размерам в России. Северные берега скалистые и изрезанные. С одной стороны озера — рифы, с другой песчаные пляжи, с третьей — смешанный лес и валуны. менно на Ладожском озере находится печально известный остров Валаам, куда в военное время свозили инвалидов-героев войны.

Баскунчак

В Астраханской области есть свое Мертвое море — озеро Баскунчак с невероятно соленой водой. Озеро возникло в углублении на вершине горы и хранит около 80 % всех российских запасов поваренной соли. Целебная глина к озеру, в котором необязательно плавать, чтобы не утонуть, прилагается.

Селигер

Селигер — это система озер в Новгородской и Тверской областях. Вода здесь прозрачна, берега извилистые, с лесистыми мысами и заливами. За это место просто обожают рыбаки.

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