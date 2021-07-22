«Хоть Китайцы разъехались»: на Байкале радуются туристам из России

Раньше на Байкал приезжали тысячи китайских туристов, а теперь приезжают, в основном, жители нашей страны. "Рамблер" выяснил, как местные отреагировали на смену туристического потока.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что число проданных туров в Восточную Сибирь увеличилось в сравнении с 2019 годом на 40-50 процентов.

Местные жители оказались только рады оттоку китайских туристов. Дело в том, что все чаще иностранные туроператоры использовали схемы уклонения от российского налогообложения.

Распространена практика продажи компаниями в КНР путевок по демпинговым ценам. Турфирмы, зарегистрированные на граждан Китая или подставных граждан России, не имеют сотрудников, не ведут бухгалтерию и не несут ответственности перед туристами.

Местные жители жаловались, что приезжие мусорят и усиливают антропогенное воздействие на природу. К тому же, далеко не все россияне в принципе рады обилию иностранцев.

"У нас тут теперь, как в СССР. Куча туристов - и все наши, русские!», - рассказали местные жители сотрудникам МК.

"Мы радуемся, что китайцы разъехались. Они занимали все место и наши туристы оказывались не при деле".

Однако эксперты говорят о том, что дело вовсе не в том, как много иностранных туристов приезжают на Байкал. Дело в том, что региональные власти не могут подготовить почву для этого туризма и наладить процессы восстановления окружающей среды.