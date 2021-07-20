Где в России найти замену морю

В России есть множество альтернативных вариантов, для людей, которые мечтают отдохнуть у моря, но при этом их отталкивают толпы туристов на южных курортах. "Рамблер" сделал подборку мест, где можно отдохнуть на воде в Центральной России.

Кондуки, Голубые озера

Кондуки – деревня в Тульской области. Там находится целая сеть карьеров, образовавшаяся на месте добычи бурого угля. В теплое время года можно остановиться в палатках или же снять жилье в городе Богородицк, расположенный в 18 километрах от карьеров. Туристов ждут необычные ландшафты, чистая вода, масса мест для купания и в том числе фотосессий. Горы окружены лесным массивом.

Озеро Бросно

Бросно находится на северо-западе Тверской области. На берегу озера не баз отдыха и другой инфраструктуры, поэтому туристов не так много. Место больше подходит для рыбалки и "дикого" отдыха. На берегах есть место для парковки, вода чиста, а из минусов — грунтовые дороги, по которых довольно сложно проехать на легковом автомобиле. Это место также известно Бросненским чудовищем — гигантским ящером, который якобы обитает на дне озера. Может быть вам повезет и удастся его поймать.

Озеро Селигер