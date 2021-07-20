«Принципиально не поеду»: почему россияне отказываются от отпуска

Июль и август обычно считаются самыми благоприятными месяцами для отпусков, но не в этом году. "Рамблер" выяснил, почему россияне отказываются от отпуска.

По данным сервиса "Зарплата.ру" более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом из-за загруженности отечественных курортов и высоких цен. Некоторым людям принципиально не нравятся отечественные курорты, а заграница пока недоступна из-за увеличения спроса.

"К нам принципиально не поеду. За Турцию и хороший сервис я обычно плачу в два раза меньше, чем за средний отдых на отечественном курорте. Так что подожду, когда спадет ажиотаж и вперед", - пишет сотрудник банка в социальных сетях

Об увеличении количества отказавшихся от отпуска сообщил и руководитель проекта Rabota.ru Александр Каючкин. По его словам, на решение отказаться от отпуска влияет и ситуация на рынке труда.

"Среди занятых граждан витают опасения по поводу потери работы, снижения уровня зарплаты. Остальные откладывают отпуск по другим причинам: к примеру, из-за неоконченных проектов или страха потерять важного клиента".

Также существует и тип работников, которые в принципе не любят отдыхать. В основном, это руководители и гиперответственные сотрудники, которым кажется, что без них рабочий процесс нарушится.

Однако такие люди рискуют довести себя до эмоционального истощения и выгорания. Это такая стадия усталости, которая не лечится отпуском в две недели.