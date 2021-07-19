"Крах туриндустрии": как отдыхают туристы в Анапе и Адлере

Несколько недель назад россияне назвали Анапу и Адлер худшими городами для отдыха внутри страны. Новость об антирейтинге российских курортов опубликовал сайт Lenta.ru со ссылкой на портал E1. Больше всего российским туристам не нравятся высокие цены, грязное море и несоблюдение санитарных мер. "Рамблер" собрал главные причины недовольства приезжих на курорты Краснодарского края.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отзывы за июнь и июль 2021 года на популярных порталах "Отзовик", "Тонкости туризма", iRecommend.ru в целом больше хвалят Адлер, нежели Анапу. Сочинский микрорайон привлекает туристов тем, что достопримечательности и заведения первой необходимости находятся в шаговой доступности.

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"Там есть все и все рядом, аэропорт, олимпийская деревня, Сочи парк. Цены такие же как и везде. Супермаркеты рядом. Торговые центры, парки, столовые и рестораны. Великолепная набережная. Советую всем отдыхающим".

Главный минус, который отмечают почти все туристы, — обустройство пляжей. Пользователей Сети расстраивает, что в сезон много желающих искупаться, а на пляже не протолкнуться. Кроме того, комментаторы отмечают, что местные постоянно пытаются заработать на приезжих. Наконец, многих не устраивает острая галька, которой покрыты почти все сочинские пляжи

"На пляжах неудобная, плохо еще обточенная волнами галька, куча волнорезов".

"Пляж не очень понравился, плохо обустроен".

"Вездесущие местные капиталисты с утра расставляют шезлонги, оставляя между ними сантиметров по 30. Пристроить на шезлонг мягкое место стоит 300 рупчиков за день".

Особенность, которую отмечают только в Адлере, — проход к морю через вокзал.

"Самое главное, если ты вышла куда-то не туда/попала не в тот выход/случайно забрела на перон к поездам, то весь этот квест начинается сначала - обратно в дверь вокзала охранник тебя не пустит и нужно обходить все здание и снова стоять в очереди на ленту! И реально НЕТ ВООБЩЕ НИКАКИХ ДРУГИХ ПУТЕЙ К МОРЮ КРОМЕ ВОКЗАЛА! Разово это особо и не напрягает может, но недельный отдых изрядно подпорчен такой суетой!"

Проблема, которая беспокоит как приезжих, так и местных — грязное море.

"Друзья живут там уже несколько лет и говорят, что местные вообще не купаются в адлерской помойке, потому что знают и видят, из чего она состоит".

Однако оценки форумов на отдых в Адлере колеблются от 4 до 5 звезд.

Репутация Анапы намного хуже: туристы ругают почти все подряд. Большинство отрицательных отзывов оставлено за июнь и июль 2021.

Минусы Анапы схожи с недостатками Адлера, однако туристы намного более резко о них высказываются. Так, приезжих не устраивает чистота моря и обустройство пляжей.

"К сожалению туристов здесь дурят на каждом шагу. Море грязное , никаких санитарных норм не соблюдается, я даже не имею ввиду Covid-19, всем главное денег урвать. Если честно , больше к Вам не приедем".

"Это худший отдых в моей жизни! Место отдыха - Верхнее Джемете. Море цветет и, похоже, гниет, поэтому по всему пляжу стоит запах канализации. Море выглядит как смузи из водорослей. И это не только у берега, но и через 500 метров картина та же. При этом на пляже нет душа и туалет еще надо поискать. Зато исправно берут плату в размере 300 рублей за один лежак".

"Грязно очень, море цветет, все вещи в тине, народу очень много, ценники высокие, на Паралии горы мусора, не протолкнуться от народа. Шумно, запахи ужасные".

Кроме того, приезжих не устраивают высокие цены и попытки обмануть туристов. Недавно Lenta.ru сообщала о популярном способе "развода на деньги" на пляже Анапы: местные мастера предлагают сделать временную татуировку, указывая цену в несколько сотен за квадратный сантиметр.

"Очень плохо.! Был первый раз больше не поеду. Тесно в джемете, сплошное разочарование. Еда дорогая (в столовой 4 супа и 4 компота 1300!!!)и не вкусная(и так съедят) фрукты стоят дороже чем на севере страны в 3 раза. Пляжи как бетон. Кофе чашка стоит 200 р. Это финиш. Сервиса в гост. Доме ни какого, постирать в машинке 250 р. Вы совсем в конец зажрались".

"Все продавцы пытаются затащить к себе и продать ненужную вещь подороже. Крупных торговых центров не так много. Например тц «Мандарин» или тц «Апельсин». Кинотеатр тоже есть в городе, однако билеты очень дорогие, за фильм «Форсаж 9» заплатили по 400 руб. с каждого члена семьи. Хотя сам кинотеатр выглядел безумно старым, в туалетах жуткая грязь и вонь".

Средняя оценка отдыху в Анапе на форумах и порталах отзывов — от 3 до 4 звезд.