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"Город из фильма ужасов": очарование и разочарование Евпатории

Даня Виттиг
1 час назад
Евпатория — старинный город-курорт на западе Крыма с уникальным климатом. На сегодняшний день это самый экологически чистый курорт побережья. "Рамблер" выяснил плюс и минусы отдыха в Евпатории.
"Город из фильма ужасов": очарование и разочарование Евпатории
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Из плюсов в Евпатории теплое и чистое море, многокилометровые песчаные пляжи, удивительное сочетание морского и степного воздуха, лечебная рапа и грязи лиманов, минеральные воды и термальные источники.
Помимо природных богатств, Евпатория интересна своей историей. Здесь сохранились свидетельства трех эпох: древнегреческой, турецкой и российской. От первой остались руины древних городищ, от второй — старинные мечети, а третья представлена домами знати начала XX века.
Главный недостаток города — отсутствие должного ухода за ним. Прекрасные здания, которые многие туристы хранят в памяти как воспоминания прошлого, уже давно потеряли былой шик. Дороги покрылись ямами, краска опала, а неумелая реставрация привела к тому, что в городе появилось множество труб, портящих вид.
"Жена помнит, как ходили по этим извилистым улочкам, ведущим к морю, когда приезжала в Евпаторию с родителями. Во времена СССР они были прекрасны. А сейчас похожи на декорации к фильмам ужасов. Ужасное состояние фасадов домов, разбиты дороги. Город грязный, будто улицы здесь совсем не метут даже в центре", - пишет турист в блоге на платформе Яндекс. Дзен.
При этом многие туристы относятся к увядающей городской красоте более лояльно и находят в этом свою прелесть.
"В основном вся эта красота города дореволюционная. Так что если вас цепляют подобные здания, в Евпатории их полно! Во дворах, конечно, уже не та красота, но колоритно, будто попадаешь в прошлое из какого-нибудь фильма. Народу не запредельно много, приятно пройтись, но дальше километра от центра начинается мусор".
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