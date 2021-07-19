"Город из фильма ужасов": очарование и разочарование Евпатории

Евпатория — старинный город-курорт на западе Крыма с уникальным климатом. На сегодняшний день это самый экологически чистый курорт побережья. "Рамблер" выяснил плюс и минусы отдыха в Евпатории.

Из плюсов в Евпатории теплое и чистое море, многокилометровые песчаные пляжи, удивительное сочетание морского и степного воздуха, лечебная рапа и грязи лиманов, минеральные воды и термальные источники.

Помимо природных богатств, Евпатория интересна своей историей. Здесь сохранились свидетельства трех эпох: древнегреческой, турецкой и российской. От первой остались руины древних городищ, от второй — старинные мечети, а третья представлена домами знати начала XX века.

Главный недостаток города — отсутствие должного ухода за ним. Прекрасные здания, которые многие туристы хранят в памяти как воспоминания прошлого, уже давно потеряли былой шик. Дороги покрылись ямами, краска опала, а неумелая реставрация привела к тому, что в городе появилось множество труб, портящих вид.

"Жена помнит, как ходили по этим извилистым улочкам, ведущим к морю, когда приезжала в Евпаторию с родителями. Во времена СССР они были прекрасны. А сейчас похожи на декорации к фильмам ужасов. Ужасное состояние фасадов домов, разбиты дороги. Город грязный, будто улицы здесь совсем не метут даже в центре", - пишет турист в блоге на платформе Яндекс. Дзен.

При этом многие туристы относятся к увядающей городской красоте более лояльно и находят в этом свою прелесть.