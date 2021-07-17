«Только приезжайте»: на юге работают без прививок и не боятся запретов

Власти Краснодарского края ввели новые правила въезда. С первого августа отдыхающие смогут заселяться в объекты размещения либо сертификатом о вакцинации, либо с условием, что турист сделает прививку во время отпуска. "Рамблер" выяснил, как дела на юге обстоят на самом деле.

Поиск вариантов частной загородной недвижимости в Краснодарском крае увеличился на 19,2%. Интерес к съему квартир вырос на 15%. В многочисленных пабликах о поиске жилья на море можно увидеть сообщения от владельцев комнат у моря.

"Дорогие туристы, мы заселим вас без прививок. Только приезжайте", - пишут владельцы жилых помещений.

Местные жители к ограничениям относятся нормально, так как связывают рост числа заболеваний именно с притоком туристов, которые не соблюдают ограничения.

"Раз вам плевать на маски, отдыхайте с прививками. На маски забили, а теперь ужесточение на фоне роста заболевших. Вот вам и ответ. Делать или не делать прививку, каждый решает сам. Естественный отбор всех выкосит".

Туристы также сообщили, что на юге страны заселяют без справок, если вы планируете жить не в отеле.

"Я забронировала комнату в частном секторе в середине августа в Адлере. В объекте размещения сказали, что спрашивать с нас никаких справок не будут, им это не выгодно".

"Я сейчас в Геленджике. Ни о каких справках при заселении не говорят, ни одного человека не видела в масках".

Туристы опасаются, что власти начнут применять карательные меры по отношению к приезжим. Уже известно, что за поддельный сертификат можно получить штраф или лишение свободы.

В пресс-службе минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона сообщили, что ответственность за туристов несут сами отельеры.