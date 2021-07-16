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Где разрешено купаться в Москве

Анна Арсеньева
38 минут назад
Москвичи продолжают плавиться от жары в плюс 32 градуса. Хочется не отходить от кондиционера, либо с головой нырнуть в любой прохладный водоем. В черте города не везде разрешено плавать. Однако в Москве есть места с проверенной водой, дном и оборудованными пляжами. "Рамблер" рассказывает, где можно искупаться.
Где разрешено купаться в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мещерский пруд

Пруд находится недалеко от ж/д станции "Сколково". Этот пляж - один из самых популярных в Москве, поэтому в жару, особенно в выходные, количество людей там как в Анапе. Лучше приезжать либо очень рано, либо в будние дни. Но зато пляж хорошо оборудован. Там есть туалеты, лежаки, раздевалки и зона для игры в волейбол, а еще можно покататься на лодке.
@askopytov

Серебряный бор

Серебряный бор - место, где концентрируются все возможные водные виды спорта: яхтинг, вейкбординг, сапсерфинг. Пляжей там тоже полно, но плавать можно только на втором и на третьем. На них есть раздевалки, душ, туалеты и кафе. Минус Серебряного бора - до него неудобно добираться своим ходом.
@tatiana_001710

Большой Путяевский пруд

Водоем находится на территории парка "Сокольники". Раньше там купаться было запрещено, но в этом году его очистили для отдыхающих. На песочном пляже есть туалеты, раздевалки, летнее кафе и спортивные площадки.
@medvedkovo_online

Белое озеро

Озеро находится в микрорайоне Косино. Оно достаточно большое по размеру, но там тоже собирается немало людей. На пляже есть раздевалки и спортивные площадки.
@b_u_r_e_c_11
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