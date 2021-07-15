Каков риск заразиться коронавирусом на пляже

«Например, если вы идете в метро, надо надевать ее не у кассы, а на подходе к станции, за несколько десятков метров, где уже собрались толпы людей, особенно в часы пик. То же самое и с пляжами. Многие сегодня опускают маску с носа, но через нос вирус тоже может проникать, а большинство дышит носом, а не ртом», — подчеркнул он, советуя избегать тех пляжей, «где все друг у друга на голове».
— уточняет Покровский. Дело, по его словам, не в температуре, а в том, насколько далеко может путешествовать вирус изо рта человека. На жаре он быстрее высыхает на предметах, но важен и ветер — особенно если он дует от больного человека на вас. Биолог Алексей Зайцев
добавил, что многое зависит от влажности воздуха.
«Время жизни аэрозолей, в которых передается коронавирус, при влажности 30% — порядка нескольких минут. В Индии влажность 100%, в Нью-Йорке тоже. В Москве в последние дни было 70-80%. При такой влажности действительно вирус можно подцепить на улице», — объяснил он.