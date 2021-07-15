Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Каков риск заразиться коронавирусом на пляже

WMJ.ru
3 часа назад
В жару горожанам приходится спасаться на отечественных пляжах — особенно учитывая, что в пандемию коронавируса выбор заграничных пляжей резко сократился.
Каков риск заразиться коронавирусом на пляже
Фото: WMJ.ruWMJ.ru
В беседе с «Московским комсомольцем» специалисты оценили опасность заражения ковидом на общественном пляже, где сейчас яблоку негде упасть. Так, врач ковидного отделения Игорь Соколов отметил, что коронавирус выживает при температуре воздуха менее 56 градусов по Цельсию, и жара ему не страшна.
Видео дня
«Конечно, через воду в водоеме он не передастся, но соцдистанция на пляже будет иметь значение. Вот только ее у нас нигде не сохраняют», — говорит Соколов..
В свою очередь, эпидемиолог и академик РАН Вадим Покровский соглашается, что коронавирус не передается через воду, и рекомендует защищать себя, если нельзя соблюдать полутораметровую санитарную дистанцию.
«Например, если вы идете в метро, надо надевать ее не у кассы, а на подходе к станции, за несколько десятков метров, где уже собрались толпы людей, особенно в часы пик. То же самое и с пляжами. Многие сегодня опускают маску с носа, но через нос вирус тоже может проникать, а большинство дышит носом, а не ртом», — подчеркнул он, советуя избегать тех пляжей, «где все друг у друга на голове».
На жару тоже надеяться нечего: высокие температуры для распространения вируса так же опасны, как и низкие. И в холод, и в жару люди стремятся попасть в помещения: согреться или охладиться, где кучкуются и собираются большими группами. Поэтому сама температура воздуха особенного влияния на распространение не оказывает, но заставляет людей собираться в тесных помещениях, где они заражаются активно,
— уточняет Покровский. Дело, по его словам, не в температуре, а в том, насколько далеко может путешествовать вирус изо рта человека. На жаре он быстрее высыхает на предметах, но важен и ветер — особенно если он дует от больного человека на вас. Биолог Алексей Зайцев добавил, что многое зависит от влажности воздуха.
«Время жизни аэрозолей, в которых передается коронавирус, при влажности 30% — порядка нескольких минут. В Индии влажность 100%, в Нью-Йорке тоже. В Москве в последние дни было 70-80%. При такой влажности действительно вирус можно подцепить на улице», — объяснил он.
Отдых в России,Игорь Соколов,Алексей Зайцев,Вадим Покровский,РАН,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители