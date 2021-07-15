Каков риск заразиться коронавирусом на пляже

«Например, если вы идете в метро, надо надевать ее не у кассы, а на подходе к станции, за несколько десятков метров, где уже собрались толпы людей, особенно в часы пик. То же самое и с пляжами. Многие сегодня опускают маску с носа, но через нос вирус тоже может проникать, а большинство дышит носом, а не ртом», — подчеркнул он, советуя избегать тех пляжей, «где все друг у друга на голове».