Как ограничения изменят курорты Краснодарского края

Не так давно были введены новые ограничения на фоне роста распространения коронавирусной инфекции. Сначала власти Краснодарского края решили пускать в отели только тех, кто прошел весь курс вакцинации. Затем смягчили требования.

Теперь заселяться в отели можно с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда."Рамблер" выяснил, что происходит на юге России сейчас.

После объявления новых правил цифры заполняемости постепенно поползли вниз. Уже сейчас около 30% бронирований отменены. Кто-то испугался аномальных дождей, кто-то — ограничений.

Администрация города сообщила, что туристов без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента будут штрафовать. Размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей.

Но туристы не отчаялись и начали искать жилье в частном секторе. Аналитики платформы по подбору недвижимости ЦИАН сообщили, о том, что запросы по поиску квартир выросли на 66%.

"С новыми ограничениями во многом столкнулись именно пакетные туристы, которые не имеют возможности опционально отменить бронь отеля — приходится аннулировать всю путевку. Однако статистика просмотров объявлений говорит о наличии значительного объема потенциального спроса на частный сектор", — сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По данным экспертов, цены на жилье "у частников" уже выросли на 15-20%. Нелегальные владельцы жилья остаются вне правового поля, а у приехавших родственников или друзей сертификат никто требовать не будет.

Несмотря на то, что власти обещают проводить рейды по гостевым домам, многие владельцы отелей недовольны таким положением дел.