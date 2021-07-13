Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Как ограничения изменят курорты Краснодарского края

Даня Виттиг
1 час назад
Не так давно были введены новые ограничения на фоне роста распространения коронавирусной инфекции. Сначала власти Краснодарского края решили пускать в отели только тех, кто прошел весь курс вакцинации. Затем смягчили требования.
Как ограничения изменят курорты Краснодарского края
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Теперь заселяться в отели можно с первым компонентом вакцины или сделав прививку в течение трех дней после приезда."Рамблер" выяснил, что происходит на юге России сейчас.
После объявления новых правил цифры заполняемости постепенно поползли вниз. Уже сейчас около 30% бронирований отменены. Кто-то испугался аномальных дождей, кто-то — ограничений.
Администрация города сообщила, что туристов без сертификата о вакцинации или справки о получении первого компонента будут штрафовать. Размер штрафа может достигать 30 тысяч рублей.
Но туристы не отчаялись и начали искать жилье в частном секторе. Аналитики платформы по подбору недвижимости ЦИАН сообщили, о том, что запросы по поиску квартир выросли на 66%.
"С новыми ограничениями во многом столкнулись именно пакетные туристы, которые не имеют возможности опционально отменить бронь отеля — приходится аннулировать всю путевку. Однако статистика просмотров объявлений говорит о наличии значительного объема потенциального спроса на частный сектор", — сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
По данным экспертов, цены на жилье "у частников" уже выросли на 15-20%. Нелегальные владельцы жилья остаются вне правового поля, а у приехавших родственников или друзей сертификат никто требовать не будет.
Несмотря на то, что власти обещают проводить рейды по гостевым домам, многие владельцы отелей недовольны таким положением дел.
" Как только владельцы жилья поймут, что отели не могут принимать гостей, частников уже никто не сможет контролировать. Они не только цены взвинтят для отдыхающих, но и выгонят квартиросъёмщиков".
Отдых в России,Алексей Попов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители