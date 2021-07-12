Где в России смотреть на фьорды

Фьордами называют узкие морские заливы со скалистыми берегами. Традиционно извилистые бухты ассоциируются с Норвегией или Исландией, но они есть и в России. «Рамблер» рассказывает, как и где посмотреть на фьорды, не выезжая из страны.

Фото: MattiPaavola/CC BY-SA 3.0 MattiPaavola/CC BY-SA 3.0

Почти все российские фьорды находятся на территории Мурманской области. Путешествуя из Москвы, надо добраться до Мурманска на самолете (2 часа) или поезде (1 день). Далее доезжать на автобусе или автомобиле. Время от Мурманска до ближайшего фьорда — от 1 до 5 часов.

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Кольский залив. Длина — 57 км, ширина — 7 км, глубина до 300 м. Через залив протянут автомобильный мост, рядом есть отели.

Ара. Губа в Мотовском заливе Баренцева моря, 40 км от Мурманска. Длина береговой линии — 32 км, ширина — 3 км, глубина — 159 м. Берега покрыты редкой тундровой растительностью. Ранее на губе располагался китобойный завод.

Большая Волоковая. Фьорд в Варяжском заливе Баренцева моря. Наибольшая глубина — 58 м. Передан от Финляндии Советскому Союзу в 1940 году.

Ворьема. Фьорд на выходе одноименной реки в Баренцево море. Длина — 2 км, ширина — 600 м. По фьорду проходит граница между Россией и Норвегией. На берегу расположены норвежские населенные пункты Беккланд и Гренсе-Якобсэльв, российский радиотехнический пост «Екатерининская» и церковь Короля Оскара II.

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Западная Лица. Фьорд Кольского полуострова в 25 километрах к востоку от полуострова Рыбачьего. Длина — 17 км, ширина — до 1, 8 км. На обоих берегах фьорда стоят военные поселения, входящие в состав закрытого города Заозерска. В 1939-40 на Западной Лице действовала секретная база для снабжения операций немецкого военно-морского флота.

Кислая губа. Длина фьорда — до 3 км, ширина — до 1 км. Имеется два больших острова. На выходе в море находится Кислогубская ПЭС — единственная в России электростанция, использующая энергию приливов.

Малая Волоковая. Фьорд в Варяжском заливе Баренцева моря. Длина — 8 км, ширина — до 3, 8 км, наибольшая глубина — 141 м. Во время Великой Отечественной войны по губе проходила линия фронта.