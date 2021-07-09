"Море загажено": почему не стоит тратить отпуск на юг России

Россияне все чаще стали оставлять в Сети негативные отзывы насчет отдыха в пределах страны. Несмотря на то, что отдых на Черноморском побережье имеет плюсы, путешественники не готовы мириться с многочисленными минусами. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Переполненность курортов

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Из-за ситуации с коронавирусоми и отсутствии возможности улететь в другие страны, отечественные курорты переполнены. Эксперты туристической отрасли даже заявили о возможной нехватке мест в летний период. Безусловно, это сказывается и на

количестве людей на набережных, пляжах и кафе.

"Мы были в Сочи и на вечерних прогулках приходилось реально дышать в спину тем, кто идет впереди меня. Все рестораны надо было бронировать, просто так никуда не сходишь. Безусловно, такая концентрация народа плохо сказывается на здоровье и даже не в плане коронавируса, мы заболели обычным ОРВИ всей семьей".

Цены

Уже давно известно, что сам факт путешествия внутри страны не говорит о том, что этот отпуск можно будет назвать бюджетным. В основном, цены в городах-курортах напоминают московские. Однако для жителей регионов такие суммы кажутся огромными. Чтобы получить сервис хотя бы среднего уровня, приходится значительно переплачивать.

"Знакомый недавно потратил 200 тысяч за две недели в Геленджике. И что он делал? Валялся на пляже. Никакого разнообразия. И на что ушло столько денег — непонятно. А самое смешной, что он взял кредит ради этого".

Море

Единственный шанс увидеть Черное море чистым в курортный сезон — ехать в самом его начале. Либо избегать популярных мест, искать дикие пляжи.

"Наше море загажено. Причем везде, на всех пляжах помойка. На песчаном сильно порезала ногу об осколок бутылки. В море постоянно что-то плавает: водоросли, камни, пластик. А сегодня ближе к закрытию пляжа рабочие начали сбрасывать строительный мусор в море! Отдыхающие возмущены до предела, а это санаторный пляж с недешевыми путевками".