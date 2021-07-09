Генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море. Об этом сообщает агентство «Прайм».По словам эксперта, самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан.«Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены», — сказала Бортникова.В десятку самых популярных российских регионов также вошли Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия и Архыз.