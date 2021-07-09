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Перечислены российские альтернативы отдыху на Черном море

Lenta.ru
7 часов назад
Генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова перечислила российские альтернативы отдыху на Черном море. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Российские альтернативы отдыху на Черном море
Фото: Муса Салгереев / ТАССМуса Салгереев / ТАСС
По словам эксперта, самыми популярными направлениями, помимо Краснодарского края, являются Алтай, Камчатка, Карелия и Дагестан.
«Дагестан действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены»,
— сказала Бортникова.
В десятку самых популярных российских регионов также вошли Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, Северная Осетия и Архыз.
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