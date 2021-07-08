Где можно отдохнуть в России без ограничений

В некоторых регионах России ограничительные меры коснулись участия в экскурсиях и посещения музеев. Так, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации требуют при посещении музеев в Башкирии и участникам автобусных экскурсий в Калининграде. Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте рассказала о доступных для отдыха регионах страны, куда можно отправиться без справок, тестов и сертификатов.

Республика Татарстан

Для въезда не нужны справки и ПЦР-тест, музеи и достопримечательности работают в обычном режиме. АТОР назвал Татарстан самым лояльным к туристам регионом.

Что посмотреть в Татарстане: Казанский кремль, Мечеть Кул Шариф, Дворец земледельцев, город Болгар, Елабужское городище, Остров-град Свияжск

Нижегородская область

При въезде в регион российским туристам не надо предъявлять медицинские документы или соблюдать карантин.

Что посмотреть в Нижегородской области: Нижегородский кремль, Арзамас, Большое Болдино, Дудин монастырь, Городец, Катунки, Серафимо-Дивеевский монастырь

Волгоград

АТОР называет Волгоград лучшим местом для семейного отдыха. Приехать в город можно также без справок или соблюдения карантина.