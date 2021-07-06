Тульская Швейцария: что делать в Романцевских горах

Природно-антропогенный комплекс рядом с деревней Кондуки туристы называют «Швейцарией под Тулой» и «подмосковной Карелией» — все благодаря уникальному горному ландшафту с россыпью чистых голубых озер. В прошлом веке на местных карьерах добывали уголь; затем раскопки забросили, и ямы заполнила талая вода. «Рамблер» рассказывает, что посмотреть в уникальной природной точке России.

Как добраться

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Романцевские горы находятся в Узловском районе Тульской области. Добраться до места можно из Москвы и Тулы. Расстояние от Москвы — примерно 250 км, от Тулы — 82 км.

На машине: из Москвы по трасе Дон (М4). Время в пути — примерно 3-3, 5 часа. Днем для легковушек доступны 2 платных участка дороги (100 и 150 руб.), но есть и бесплатный объезд.

Отправляться в путь стоит только в сухую погоду: после Богородицка трасса превращается в грунтовку, и в дождь есть риск застрять. Из Тулы можно доехать через Новомосковск или Богородицк, по трассе Р-140.

Координаты: 53. 84748, 38. 3914967

На автобусе: с автостанции Красногвардейская до Богородицка, от Богородицка до деревни Кондуки, далее — пешком 1 км до карьеров. Время в пути — 3 часа, однако автобусы ходят редко, с интервалами в 2-3 часа. Расписание смотреть на местном автовокзале.

На электричке и поезде: из Москвы (Павелецкий вокзал) или Тулы до станции Жданка, время в пути — 4 и 2 часа соответственно. Из Жданки на автобусе до Кондуков.

На такси: приблизительная стоимость от Тулы до деревни Кондуки — 1000-2000 рублей.

Что посмотреть

Гулять по территории природного комплекса можно часами. Место притяжения большинства туристов — Голубые озера. Официально в водоемах купание не разрешено, однако летом на пляже не найти свободного места. Несмотря на искусственное происхождение, в озерах водится рыба, и разрешена не-массовая рыбалка. Туристов также привлекают местные леса: там можно погулять, посмотреть на дикие растения и ягоды.

В 45 минутах от Романцевских гор находится другой музей-заповедник — «Куликово поле» в поселке Епифань. Здесь можно посетить Музей купеческого быта, Никольский собор, Успенский храм и Иоанно-Предтеченскую церковь.

Чем заняться

Рыбалка. По заверениям местных, в местных озерах водится щука, окунь, плотва, карась.

Дайвинг. Чистые и спокойные водоемы — рай для новичков.

В озерах прозрачная вода, а глубина иногда достигает 11 м. Ночевка в палатке. Бонус — посмотреть ночью на звезды.

Встретить рассвет или закат. Благодаря «марсианскому» ландшафту восход и заход солнца смотрятся по-особенному красиво.

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