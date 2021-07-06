Москвичи о поездке в Дагестан: «как в Индию слетать»

Московские журналисты Аня и Алексей отправились в Дагестан в середине июня и открыли настоящий Гондор и уголок Европы в Махачкале. О своем путешествии они рассказали редактору «Рамблера».

Фото: Личный архив Личный архив

Город тысячелетий и изумрудные горы

Видео дня

Аня: В Дагестане мы с мужем были ещё 5 лет назад, самостоятельно прилетели в Махачкалу, пожили и погуляли там, и на местной маршрутке махнули в Дербент, старейший город России. Та поездка была в начале марта, поэтому ехать в горы было ещё неудобно, да мы и не планировали активный туризм, решив сделать упор на архитектурно-исторические достопримечательности. А наша свежая поездка в Дагестан стала таким закрытием гештальта. Я очень хотела вернуться в эти зелёные горы и увидеть заброшенные аулы. В Дагестане особые горы, то есть встречаются и каменистые разного цвета, то, что мы и подразумеваем, когда слышим слово «горы», но для меня их основное отличие — это как будто влажные изумрудные горы, как будто покрытые мягким мхом (на самом деде — деревья и трава). Если едешь мимо, то из окна машины горы кажутся бархатными. Вот это самое красивое для меня в местной природе. Когда думаю о Дагестане, думаю об этих зелёных горах.

Личный архив

Алексей: Дагестан выбрали, потому что сейчас сложно уехать куда-нибудь при закрытых границах и нелетающих самолетах, а по России путешествовать пока можно. Кроме того, Дагестан — экзотический регион. С одной стороны, он сочетает в себе равнины и горы, с другой — это почти чужая культура, которую мы мало себе представляем, это как в Индию слетать примерно. Ну и наконец поездка в Дагестан это сравнительно дешево. За несколько дней и небольшие деньги можно получить незабываемый опыт.

Аня: Дербент в этом плане — отличное место для посещения. Очень люблю крепость Нарын-Кала и тот вид, который открывается со стен на море. Тогда, в начале марта там розовыми цветами уже цвело какое-то дерево, похожее на миндаль, каких много в Испании. Боюсь ошибиться, точно не сакура, но красиво.

Личный архив

Алексей: равнинный и горный Дагестан — это два разных региона. Если говорить о первом, то это, конечно, Дербент, самый старый город России. С ним случилась смешная история: ему несколько лет назад праздновали пятитысячелетие, а через два года уже двухтысячелетие. А все потому что после захвата Крыма самым старым городом России нужно было сделать Херсонес, и поэтому Дербент внезапно помолодел на три тысячи лет. Кварталы Дербента — магалы напоминают среднеазиатские махалля. Городские стены стоят на фундаментах, которым тысячи лет, планировка города, расположение улиц — все это не менялось тысячелетиями. И конечно, крепость Нарын-Кала, которая буквально царит над городом. Потрясающее впечатление, когда она, например, внезапно появляется из-за рассеивающегося тумана. Между прочим, в крепость заходил Петр I, который не рифмуется у нас в сознании с Дагестаном, а вот поди ж ты, исторический факт. И это тоже поражает.

Кавказский Гондор, Мачу-Пикчу и пейзажи Санторини

Алексей: в горном Дагестане меня поразили аулы. Потому что обычное представление о них — такие же деревни, только в горах. Но в реальности они визуально больше напоминают Гондор из «Властелина колец». Это буквально крепость на горе, где живут люди, которые в любой момент готовы стать воинами, обрушивать на врагов камни и так далее. Это уникальный пейзаж, редкое зрелище именно в природном плане. Виды местами напомнили Крит, но это отдельная история.

Личный архив

Аня: я представляла аулы себе просто маленькими заброшенными поселками где-то в горах. Дома в Махачкале, кроме основного исторического центра, не поражают воображение. Они выглядят довольно неряшливо, архитектурно не интересны. Частный сектор заметно уступает, например, домам в Северной Осетии. И я думала, что аул — это несколько развалившихся домов такого же типа. Хотя домики в ауле действительно не особенно сложны архитектурно, все вместе они образуют очень привлекательный ансамбль. Со стороны аул Чох, например, похож на итальянское побережье или на остров Санторини. Это дома, прилепившиеся по краю скалы, где крыша одного дома раньше служила двориком для его соседей сверху. Такой улей на горе. Цветовая гамма не греческая, а ближе к итальянской: бежевые, терракотовые и красные оттенки. И это по-настоящему красиво и необычно увидеть в России.

Личный архив

Заброшенный аул Гамсутль, где последний житель умер, кажется, в 2015-ом году, это и вовсе отечественный Мачу-Пикчу, до которого обычно ездят со стоянки недалеко от аула Чох на уазиках, а потом идут несколько километров в гору. Дорога не опасная, уже нахоженная туристическая тропа. Может быть тяжело идти в жару или во время дождя, поэтому приезжать лучше всего рано утром, для чего стоит заночевать в ауле Чох. Если же попытаться съездить одним днем из Махачкалы, то и дорога, и восхождение, и спешка гидов покажутся утомительными. В общем, ночевка стоит того, чтобы увидеть действительно открыточный вид и походить по улицам горного села-призрака.

Алексей: Сулакский каньон сравнивают с Большим каньоном в Америке и недаром. Дагестанские каньоны даже глубже, хотя и короче.

Личный архив

Аня: горный Дагестан прекрасен. Особенно Карадахская теснина — узкое ущелье в скалах, где горы местами сходятся над головой, куда мы сначала планировали поехать самостоятельно одним днём. Но если бы так получилось, это было бы большой ошибкой — длинный перегон от Махачкалы, мы слишком бы устали. Наш гид сделал нам подарок и завёз по дороге в Карадахскую теснину и рассказал все тонкости.

Личный архив

Например, если идёт даже небольшой дождь, в теснину идти нельзя, горные потоки мгновенно могут закрыть вас в этом ущелье на несколько дней. Утонете вы вряд ли, но на камнях повыше местные жители иногда сидят по несколько суток, если не повезло оказаться там во время потопа. Советую, если вы путешествуете на собственном транспорте, останавливаться в гостевых домах перед большими походами, например, в аул-призрак или к природной достопримечательности. Так вы больше увидите, будет легче физически, а от этого совсем другие впечатления.

«Прикройся, сестра»: российский Измир

Алексей: я вообще стараюсь не обращать внимание на неприглядные вещи в поездках, но сложно не заметить усиление исламистских тенденций, хотя и не слишком серьезное. Я вижу в этом общую тенденцию последних лет к оболваниванию — православие, ислам неважно.

Аня: сильная религиозность общества вне конфессий вызывает у меня одинаковую реакцию. Махачкала в этом отношении производит впечатление турецкого Измира, появилось много женщин в хиджабах (впрочем, это даёт ощущение путешествия за границу). Сама не сталкивалась, но слышала, что за короткую юбку или яркий макияж можно нарваться на замечание от любого прохожего, в стиле «не надо так, не поймут, я тебе добра желаю, но прикройся». Личные границы? Нет, не слышали.

Личный архив

При этом для путешествий по Дагестану вам не требуется закрывать волосы или носить длинную юбку. Религиозных требований к туристам нет, есть этические/традиционные — следует закрыть плечи и колени. То есть топ с открытыми плечами и животом или шорты могут вызвать замечание в ваш адрес, а футболка и юбка, закрывающая колени — это совершенно нормально. Также замечание может получить и курящая девушка, «о твоём же здоровье забочусь» скажут ей. Но не подумают, что стоит позаботиться и о здоровье мужчин а таком случае. То есть гендерное неравенство очевидно и усугубляется ростом религиозности.

Камнепады и таксисты-лихачи

Аня: что еще не понравилось — мусор на улицах в Махачкале, урну сложно найти, хотя ситуация улучшилась в промежуток между нашими двумя посещениями). И конечно стрижка газонов в Махачкале — совершенно ненужное модное по всей России уничтожение травы. В столь жарком городе убивать растительность просто, чтобы была выжженная земля — это глупо и некрасиво. Лучше бы эти силы направили на уборку пластикового мусора, который проступает на месте скошенных одуванчиков.

Личный архив

Также внушают опасения неукреплённые металлической сеткой горы вдоль дорог — к примеру, в Турции, Испании, Италии, Греции от камнепада дороги защищают. В Дагестане же новая трасса в горах считается недостаточно безопасной во время дождя, потому что камни ещё не заняли прочное положение и могут падать, как происходит там, где дорогам десятки лет. Мы ехали в большой дождь и под колесами образовывались грязные водопадики, тогда было не опасно, но уже неприятно.

Нельзя не сказать и о быстрой езде. Как бы русские не любили быструю езду, дагестанцы любят ее сильнее — раз в семь. Самые большие скорости в моей жизни были именно в Дагестане. Первый рекорд по дороге в аэропорт Махачкалы во время первого путешествия и второй — в поездке с таксистом на Сулакский каньон и бархан Сарыкум. В обоих случаях езда была внимательная и аккуратная, но местами на скоростях свыше 160 км/ч (в момент, когда я по смартфону пыталась понять нашу скорость). Экскурсионный микроавтобус, кстати, ездил совершенно спокойно и везде успевал.

Личный архив

"Опять" - это местный мем, Дагестан - это это регион 05.

Уголок Европы в Махачкале и хипстеры-волонтеры

Алексей: в Махачкале есть кафе «Дом 15», это бывший дом Расула Гамзатова , маленький одноэтажный домик посреди новостроек. Это настоящее хипстерское место, не знаешь — не найдешь. Вывески нет, поэтому найдут только свои. И внутри это абсолютная Европа — скамеечки под зелеными навесами деревьев, фалафель, хумус и прочее. Очень необычное место именно в плане того, что от Дагестана с его стандартными суровыми бородатыми мужиками не ждешь вот такой уютной Европы, такой молодежи. Очень хорошее и неожиданное зрелище.

Личный архив

Аня: история этого кафе интересна в плане ситуации с терпимостью к молодым людям, отличающимся от основной массы. Это своеобразное арт-пространство, совершенно столичное место, где подают фалафель, фреши и прекрасный раф и прочие кофейные вариации. Но вход в него за железными воротами спрятан глубоко в переулке, и вечерами посетителей встречают другие молодые люди, не согласные с существованием подобного места в традиционном кавказском обществе. Поэтому туристам советуем посетить его в первой половине дня. Там очень приятно и атмосферно. А ведь, между прочим, хипстерская публика работает волонтёрами на восстановлении аулов, поддерживает музейную ценность этих мест.

Например, аул Чох оживает стараниями местного жителя Заура и таких волонтеров-хипстеров. Заур строит «Этноцентр» — прекрасное место для ночёвки с потрясающим видом на горы, номера в котором разлетаются как горячие чуду — местные пироги. Заур говорит, что хочет сделать из аула второй Санторини. Надеюсь, это не отразится на цене проживания. Хотя любое дело требует больших вложений.

Алексей: там планируется даже сделать бассейны как на Санторини, спускающиеся в пропасть. Для полного преображения нужна еще пара-тройка лет, но уже сейчас там, например, есть теплый пол в ванной комнате, что очень приятно удивляет после целого дня путешествия по диким местам.

Личный архив

Аня: вообще Дагестан становится территорией кофе. Масса кофеен где делают латте, американо или раф (в том числе раф с урбечем) — и это превосходный кофе. Не только в Махачкале, но и в кофейнях на трассе. В Махачкале мы ели в кафе «Садж», очень понравилось. А в первое посещение Дагестана мы ели в так называемых «чудушных» — это домашняя кухня с пирогами, где столики скрыты в отдельных купе за занавесками, интересное национальное место.

Алексей: в самой Махачкале очень много вкусных мест, они растут как грибы после дождя. Например, во время первой поездки я сфотографировал глухой, некрасивый угол дома, а сейчас там открылась милая кофейня.

Личный архив

Аня: из местной кухни больше всего запомнились пироги чуду и ботищал — пирог на основе творожного сыра, в котором сыра больше, чем муки. По количеству масла он напоминает блины. Ну и конечно, шашлыки и местная диковинка — урбеч, паста из абрикосовых косточек или семян льна или орехов с добавлением меда или сахарного сиропа, очень полезная и вкусная вещь. Ее вместо джема добавляют в кашу или намазывают на тосты. Стоит пробовать и привозить с собой домой. В аулах на завтрак часто подают абрикосовую кашу — пюре из абрикосов или кураги, в которое добавлен урбеч.

Личный архив

Шамиль — друг царя, бюст Сталина и 54 кандидата наук

Аня: туризм в Дагестане бурно развивается, многие жители оборудуют хорошие комнаты с душем и туалетом, с включенным завтраком для туристов. Это не какое-то заброшенное опасное место, а уже давно популярное (особенно в эпоху ковида и закрытых границ) направление для путешествий. Мы останавливались в отелях «Крепость» и «Лорд», их можем рекомендовать лично.

Личный архив

Мы не водим машину и не любим автостоп, поэтому поездка по аулам предполагала обращение либо к частному такси, либо к экскурсионным турам. Обычно мы не любим коллективные экскурсии, но есть случаи, когда логистика путешествия делает тур дешевле и подробнее самостоятельного перемещения. Дагестан — такой случай. Поэтому мы обратились в фирму, с которой уже ездили в трехдневные туры по Кавказу и купили поездку на три дня по Дагестану, где в программе были горные аулы, водопады и теснины. Потом дополнительно остались на два с половиной дня, чтобы посетить ещё пару интересных объектов, которых не было в туре.

Не могу сказать, что мое впечатление о Дагестане изменилось во время второй поездки. На самом деле изменения были связаны с первым посещением. Тогда у меня действительно было предубеждение насчёт того, что там стреляют и взрывают. А путь в Сулакский каньон уже в эту поездку вызвал в памяти сводки новостей из 90-х: Буйнакск, Хасавюрт. Но хотя и сегодня в Дагестане могут возникать злоупотребления властью и серьезные разборки между гражданами, это не касается туристов. Для нас все спокойно и благополучно, и все люди, которых мы встречали, были очень любезны, гостеприимны и вежливы. Кавказ — это очень красивая природа, вкусная кухня и хорошие люди.

Личный архив

Если говорить о местном менталитете, то самая интересная черта — культ имама Шамиля, но в патриотическом варианте. То есть он почитается не только как национальный герой, но и как друг царя, а в местных преданиях предстает чуть ли не любимым военачальником самодержца. Впрочем, русский царь тоже фигурирует в исторических анекдотах — в том духе, что он дважды по одной тропе не ходил и каждый раз приказывал прорубать новую.

Своеобразное отношение и к Сталину — например, его бюст мы видели на главной улице в нише дома. Тот же Заур рассказывал, что хотя репрессировали лучших — интеллигенцию, но виноват в этом не Сталин, а местные завистники. Кстати, аул Чох когда-то был настоящей кузницей кадров — в селе было 54 кандидата наук, а женихам без высшего образования невесты отказывали.

Личный архив

Море, барханы и «Белое солнце пустыни»

Алексей: во время первого путешествия мы узнали только равнинный Дагестан, а сейчас — горный, а это уже немножко другой мир. Я не исключаю, что мы и в третий раз заглянем в Дагестан, например, проездом, хотя вряд ли в ближайшее время.

Аня: Я бы посоветовала на посещение Дагестана выделить неделю в теплое время года, хотя все равно захочется вернуться. Кстати, в Дагестане есть и море, Каспийское, хотя мы не купались, но знаем, что там оборудованы пляжи и можно отдыхать. А ещё там в декорациях бархана Сарыкум снимали сцены из фильма «Белое солнце пустыни». Это очень необычное место с красивыми видами, разнообразными природными достопримечательностями и особой культурой горцев. Это тоже наша страна, ее нужно знать и понимать.