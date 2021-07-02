Что посмотреть в «Томской писанице»

Если нет времени уехать в полноценный отпуск, можно перегрузиться на природе недалеко от города. «Рамблер» рассказывает, что посмотреть в одном из самых живописных заповедников Сибири «Томская писаница».

Как добраться

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Природный музей «Томская писаница» находится в Яшкинском районе, в 50 км к северо-западу от города Кемерово. Добраться до заповедника можно на машине (а/д «Кемерово — Яшкино»), ориентир — деревня Писаная. Также добраться можно на автобусе по маршруту «Кемерово — Яшкино», а с июня по сентябрь — на прямом автобусе с летнего автовокзала. Время в пути — примерно час.

Места

Древнее святилище «Томская писаница». Название Писаница территория получила благодаря многочисленным наскальным рисункам, которые оставили первобытные люди. Изображения выбиты и нарисовано натуральными красками на скалах в нескольких метрах над уровнем воды. Самые примечательные рисунки соединяет пешеходный маршрут.

Музей наскального искусства Азии. В нем хранятся копии наскальных изображений многочисленных азиатских народов.

Комплекс «Археодром». Отстроенные в полную величину копии жилищ древних людей. В экспозиции представлены макеты домов и захоронения, начиная с бронзового века.

Экспозиция «Мифология и эпос народов Сибири». Комплекс реконструирует места поклонения народов Северной и Центральной Азии, а также предметы ритуалов и веры: каменные идолы, менквы, священные деревья. На сайте заповедника обещают, что желание, загаданное на священном холме, обязательно исполнится.

Зона «Сказка». Там располагается резиденция кузбасского Деда Мороза, а также сказочный городок. Работает зимой.

Часовня Святых Кирилла и Мефодия. Храм, построенный в соответствии с канонами древнерусского зодчества. Рядом с храмом — церковный колокол, в который можно ударить.

Экспозиция «Геология Кузбасса». Фрагменты горных пород, мраморов, руд и минералов из недр Кемеровской области.

Зоопарк. Обитатели — лесные животные: волки, рыси, еноты, олени, медведи. В зоне контактного зоопарка «Сельский дворик» можно с рук покормить кур, гусей, коз и кроликов.

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