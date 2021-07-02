Чем туристов привлекает Денисова пещера на Алтае

Денисова пещера, расположенная в Солонешенском районе Алтайского края России, многие годы привлекает туристов и ученых. Дело в том, что там постоянно совершают новые открытия, а ее существование окутано легендами и тайнами. "Рамблер" рассказывает, чем славится этот памятник археологии.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Название

Существует несколько версий того, откуда произошло название пещеры. Согласно первой, там долгое время проживал старец Дионисий. Он вел отшельнический образ жизни, а потом стал святым. Еще одна версия гласит, что неподалеку от пещеры свои стада пас пастух Денис. В камнях он часто прятался от непогоды и встречал жителей окрестных деревень.

Местное коренное население называет пещеру Аю-Таш, что переводится как "Медвежий камень". Существует легенда, что в ней жил шаман, который практиковал черную магию и наслал на жителей Алтая многолетний дождь. В итоге они обратились к белому шаману, чтобы тот изгнал нечистую силу.

Wikipedia.org

Археологические находки

В 1977 году пещера стала памятником археологии, а в 1982 году там начали проводить исследования. Там было найдено более 80 тысяч различных артефактов, которые датируются временем от раннего палеолита до средневековья.

Ученые находили там останки людей, животных и растений, а также орудия труда, украшения и оружие. Например, там были найдены останки таких вымерших животных, как малый пещерный медведь, пещерная гиена, шерстистый носорог.

Все артефакты хранятся в музеях Новосибирска, Бийска, а также в школьных музеях Черного Ануя и Солонешного.