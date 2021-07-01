Как путешествовать на Алтай в 2021

Алтайский край: запрещено проведение мероприятий, где число участников превышает 1 тыс. человек. Театры, кинотеатры, клубы, спортзалы работают при условии заполняемости залов не более 50%.

запрещено проведение мероприятий, где число участников превышает 1 тыс. человек. Театры, кинотеатры, клубы, спортзалы работают при условии заполняемости залов не более 50%. Республика Алтай: запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.

Дополнительных ограничений для туристов в связи с третьей волной коронавируса нет. Однако ситуация меняется быстро, и не исключено, что вскоре введут более строгие меры безопасности. Лучше пройти обязательную вакцинацию, ревакцинацию или, при наличии противопоказаний, иметь отрицательный ПЦР-тест. В общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.