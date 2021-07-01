Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Как путешествовать на Алтай в 2021

Мира Маркина
1 час назад
Популярность российских курортов возросла в пандемию. Особенно туристы интересуются Алтаем: в 2020 спрос вырос на 40% по сравнению с 2019 годом. Путешественников привлекает живописная природа,свежий воздух и богатое разнообразие местной культуры. «Рамблер» узнал, как доехать до горного курорта и что там посмотреть.
Как путешествовать на Алтай в 2021
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как добраться

Видео дня
Для начала стоит уточнить, что Республика Алтай и Алтайский Край — это два разных, но граничащих друг с другом субъекта. Попасть на Алтайские горы (или просто Алтай) можно из обоих мест. Путешествуя самолетом, проще добраться до региональных столиц: Горно-Алтайска и Барнаула соответственно.
  • Средняя цена билета Москва — Горно-Алтайск на 10 июля 2021 года: 9100 рублей
  • Средняя цена билета Москва — Барнаул на 10 июля 2021 года: 5499 рублей
Сложней, но можно доехать до городов на поезде. Большинство едет с пересадками через Тюменскую область и Новосибирск.
  • Цена билета Москва — Новосибирск — Барнаул на 10 июля 2021 года — от 5 165 рублей (в пути 2 дня)
Прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Горно-Алтайском нет. Можно доехать на поезде до Новосибирска, Бийска, Барнаула, Новоалтайска, Кемерова, а затем пересесть на автобус или такси. В крупных аэропортах (например, новосибирском) можно арендовать автомобиль.
  • Цена билета на автобус Новосибирск — Горно-Алтайск на 10 июля 2021 года — от 1296 рублей (в пути 8 часов)

Меры безопасности

Дополнительных ограничений для туристов в связи с третьей волной коронавируса нет. Однако ситуация меняется быстро, и не исключено, что вскоре введут более строгие меры безопасности. Лучше пройти обязательную вакцинацию, ревакцинацию или, при наличии противопоказаний, иметь отрицательный ПЦР-тест. В общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.
  • Алтайский край: запрещено проведение мероприятий, где число участников превышает 1 тыс. человек. Театры, кинотеатры, клубы, спортзалы работают при условии заполняемости залов не более 50%.
  • Республика Алтай: запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим.

Что посмотреть

В сезон (с начала июня по конец августа) цены растут, поэтому путешествие лучше планировать заранее. Как в Алтайском крае, так и в Горном Алтае существует множество туристических агентств, которые показывают приезжим самые живописные места.
  • Камышлинский водопад
  • река Катунь Манжерок
  • Телецкое озеро
  • водопады Киште и Корбу
  • урочище Че-Чкыш Чемальская ГЭС
  • Чуйский тракт
  • перевалы Семинский и Чике-Таман
Отправиться на изучение местной природы можно и самостоятельно. Однако местные советуют нанимать гида даже небольшим группам: в густых лесах и горных долинах редко, однако пропадают туристы-одиночки.
Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители