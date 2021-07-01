Попутчики в поездах, которые раздражают весь вагон

Из-за того, что для россиян закрыты границы многих стран, большинство выбирают путешествия по России. Добраться до пункта назначения оказалось выгоднее на поезде, и этот вид транспорта стал наиболее популярен. Однако путешествовать на поезде не всегда комфортно, иногда дискомфорт доставляют попутчики, с которыми приходится проводить целые сутки, а то и больше. "Рамблер" рассказывает о самых раздражающих типов попутчиков в поездах. Поэтому, если вы их видите, лучше сразу попросите поменять место.

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У этого человека может не быть юридического образования, а его работа наверняка далека от этой сферы, но он четко знает и постоянно отстаивает свои права. Наверняка вы сможете опознать его уже на входе в вагон, так как он будет спорить с проводницей и презрительно смотреть на провожающих, которые засиживаются в купе. Раздражает он чаще всего тем, что может не пустить на нижнюю полку своих попутчиков, а еще жалуется на людей, которые не будут давать ему спать в вечернее время и всегда будет грозиться вызвать полицию.

Я же мать

Этот тип людей раздражает не только в поездах, но сейчас не об этом. Как правило, это женщина с одним или более детьми, при этом ребенок может быть тихим и спокойным. Ей надо протиснуться в туалет без очереди, потому что "ну я же с ребенком". Такие люди думают, что все окружающие должны обеспечить ей и ее детям комфорт потому что так надо. Ситуация обстоит хуже, если она едет с шумным ребенком. Тогда сделать ей замечание практически невозможно, иначе есть риск развития конфликта.

Все свое ношу с собой

Те самые попутчики, которые садятся есть и выпивать еще до того, как состав тронулся. В их арсенале всегда есть курица гриль, картофель, копченая колбаса, яйца и другие продукты питания, способные издавать резкие запахи. Хорошо, если они ограничатся только этим, но чаще происходит так, что с собой они берут еще и горячительные напитки. Если вам встретились эти люди, то нарте, поспать вам не удасться. А вот выпить и закусить — запросто.

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