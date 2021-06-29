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4 мистических места на Байкале

Мира Маркина
1 час назад
Самое глубокое озеро на планете окутано массой мифов и преданий. Шаманизм является неотъемлемой частью местной культуры, а потому каждая скала и река имеет свою необычную историю возникновения. «Рамблер» собрал четыре места, вокруг которых ходит больше всего легенд.
4 мистических места на Байкале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Остров Ольхон

Крупнейший остров Байкала всегда считался сакральным местом для шаманов. Бурятские мифы гласят, что грозные духи озера обитают именно здесь. По легенде, на остров послали править Хана-Хото Бабая, сына одного из тринадцати могущественных небесных богов. Ежегодно на Ольхон прибывают шаманы со всей Сибири, Дальнего Востока и Монголии. Они проводят обряды по привлечению счастья и здоровья. Любой желающий может пообщаться с шаманом на волнующие вопросы и получить совет.

Мыс Бурхан

Место также известно среди туристов как скала Шаманка. Название появилось в 17 век после возникновения в Прибайкалье буддизма. Словом «Бурхан» буряты-буддисты называли главное божество Байкала, а скала считалась его обиталищем. Сейчас мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника, а священные для шаманов точки закрыты для посещений.

Шаман-камень

Так называется заповедная скала в истоке Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Существует легенда о появлении скалы: Байкал желал, чтобы его дочь, прекрасная Ангара, вышла замуж за отважного воина по имени Иркут. Однако красавица полюбила богатыря Енисея и сбежала с ним. Отец в сердцах бросил вслед камень, который так и застыл между ним и Ангарой. По другим преданиям скала была домом покровителя кузнечества Ама Саган Нойона.

Мыс Рытый

wikimedia.org
Место находится на северо-западном берегу Байкала — это самая северная его точка. Мыс считается священным, на него не ведут автомобильные дороги, а жители отказываются сопровождать туристов на лодке. Шаманы верят, что мыс проклят, и утверждают, что на Рытом живут самые суровые духи, общение с которыми грозит смертью. Также ходят легенды, что на месте мыса существовал древний город, от которого осталась только каменная стена.
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