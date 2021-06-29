4 мистических места на Байкале

Самое глубокое озеро на планете окутано массой мифов и преданий. Шаманизм является неотъемлемой частью местной культуры, а потому каждая скала и река имеет свою необычную историю возникновения. «Рамблер» собрал четыре места, вокруг которых ходит больше всего легенд.

Остров Ольхон

Крупнейший остров Байкала всегда считался сакральным местом для шаманов. Бурятские мифы гласят, что грозные духи озера обитают именно здесь. По легенде, на остров послали править Хана-Хото Бабая, сына одного из тринадцати могущественных небесных богов. Ежегодно на Ольхон прибывают шаманы со всей Сибири, Дальнего Востока и Монголии. Они проводят обряды по привлечению счастья и здоровья. Любой желающий может пообщаться с шаманом на волнующие вопросы и получить совет.

Мыс Бурхан

Место также известно среди туристов как скала Шаманка. Название появилось в 17 век после возникновения в Прибайкалье буддизма. Словом «Бурхан» буряты-буддисты называли главное божество Байкала, а скала считалась его обиталищем. Сейчас мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника, а священные для шаманов точки закрыты для посещений.

Шаман-камень

Так называется заповедная скала в истоке Ангары — единственной реки, вытекающей из Байкала. Существует легенда о появлении скалы: Байкал желал, чтобы его дочь, прекрасная Ангара, вышла замуж за отважного воина по имени Иркут. Однако красавица полюбила богатыря Енисея и сбежала с ним. Отец в сердцах бросил вслед камень, который так и застыл между ним и Ангарой. По другим преданиям скала была домом покровителя кузнечества Ама Саган Нойона.

Мыс Рытый

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