«Противно. Фу»: русские туристы снова бесят местных

Российские курорты в этом сезоне снова переполнены туристами. Но местные жители, как выяснил "Рамблер", к таким потокам отдыхающих были не готовы. Особенно серьезные проблемы создает привычка многих ходить по городу в купальных костюмах.

Фото: Кадр из сериала "Непосредственно Каха" Кадр из сериала "Непосредственно Каха"

Однако менталитет южных жителей не дает им молчать. Местные категорически против "полуголых тел" на улицах города, в кафе и магазинах. В Сети разворачиваются шумные обсуждения этого вопроса. Часть людей считает, что на отдыхе люди вольны расслабляться, а остальные уверены, что нужно уважать мнение живущих на курорте.

"Не..Это даже не стыдно. Это противно. Что же так себя вести? Надень что-нибудь и иди себе....Идут, трясут ...",

"Люди потеряли стыд, совесть ,элементарное уважение к окружающим";

"Противно. Фу. Люди потеряли стыд";

"Тоже не понимаю почему бы не одеться, вы же по своему городу в трусах не ходите";

"В Магадане тоже море, там бы походили так, почти в нагиже. Мозги то надо включать и уважать местных жителей.";

"Правильно, надо штрафовать! Чтобы знали: где ты, кто ты?";

"Это психическое заболевание...Раньше за это был штраф!".

Кто-то вспомнил, что такие проблемы возникали на юге и десятилетиями раньше:

"Из детства помню крики : Оголенные не заходите в городскую черту. Отдыхали в Абхазии 70-80г. Это было правильно. Сейчас чем шире попа, то почему-то в стрингах. Фу."